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Премьер-министр Башкирии предложил создать запасной батальон добровольцев

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI

Премьер-министр Башкирии заявил о жалобах на отказы во вступление в добровольцы

Эти жалобы премьер назвал обоснованными на оперативке в правительстве Башкирии 14 ноября.

На оперативке в правительстве Андрей Назаров рассказал об обращениях граждан, которые недовольны тем, что их не берут в добровольческий батальон имени Салавата Юлаева.

— В других регионах бывают случаи, когда кого-то призвать сложно, а у нас, видите, есть люди, которых не берут, а они возмущаются, причем обоснованно, — заявил премьер-министр.

Назаров объяснил, что у добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, который подведомственен Росгвардии, есть ряд ограничений для приема добровольцев, и даже предложил создать запасной батальон. 

#Ирина Деревянчук
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