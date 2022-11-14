Премьер-министр Башкирии предложил создать запасной батальон добровольцев

На оперативке в правительстве Андрей Назаров рассказал об обращениях граждан, которые недовольны тем, что их не берут в добровольческий батальон имени Салавата Юлаева.
— В других регионах бывают случаи, когда кого-то призвать сложно, а у нас, видите, есть люди, которых не берут, а они возмущаются, причем обоснованно, — заявил премьер-министр.
Назаров объяснил, что у добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, который подведомственен Росгвардии, есть ряд ограничений для приема добровольцев, и даже предложил создать запасной батальон.