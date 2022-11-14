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Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Уфе

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Уфе
Минтруд РФ анонсировал повышение прожиточного минимума в стране с нового года. Как изменится прожиточный минимум в Уфе и что ждать от его повышения — разбираем в нашей статье.

Когда и на сколько повысят прожиточный минимум в Уфе

В России с 2021 года принято повышать прожиточный минимум (ПМ) раз в год — с 1 января. Но в 2022 году из-за повышения уровня инфляции, вызванного антироссийскими санкциями, было принято решение второй раз за год увеличить ПМ. По всей стране размер прожиточного минимума был повышен на 10%.

Следующее увеличение показателя традиционно запланировано на 1 января будущего года. По заявлению Минтруда уровень ПМ будет повышен на 3,3%. Согласно этому заявлению, предполагаемый размер прожиточного минимума в Уфе на 2023 год изменится следующим образом:

  • с 12 110 руб. до 12 510 руб. — в среднем на душу населения;
  • с 13 200 руб. до 13 635 руб. — для трудоспособных граждан;
  • с 11 474 руб. до 11 852 руб. — для пенсионеров;
  • с 11 747 руб. до 12 135 руб. — для детей.
Когда и на сколько повысят прожиточный минимум в Уфе
Фото: pxhere.com

В то же время федеральный уровень ПМ по стране, по заявлению Минтруда, составит в новом году 14 375 рублей на душу населения. Таким образом, прожиточный минимум в Уфе будет меньше общероссийского почти на две тысячи рублей.

Почему возникает такая разница между федеральным и региональным размером ПМ, объяснить трудно. С одной стороны, величина ПМ зависит от медианного дохода населения по всей стране. С другой стороны, при расчете показателя учитываются расходы населения в том или ином регионе.

Когда и на сколько повысят прожиточный минимум в Уфе
Фото: 1MI

Однако город-миллионник Уфа по уровню доходов населения даже не вошел в первую тридцатку российских городов в 2022 году. А жители Уфы считают, что в городе завышены цены на жилье, товары первой необходимости, бензин, продукты, услуги ЖКХ.

Власти РФ обещают, что методика расчета прожиточного минимума в 2023–2024 гг. будет изменена из-за текущей экономической ситуации. Показатель  будет назначаться федеральным законом с учетом уровня инфляции. Как это отразится на региональных суммах ПМ, пока не ясно.

Когда и на сколько повысят прожиточный минимум в Уфе
Фото: 1MI

На что повлияет повышение ПМ в Уфе

Увеличение размера прожиточного минимума не повлияет на качество жизни обычных уфимцев. Однако это отразится на размере выплат социально незащищенным группам населения и малообеспеченным гражданам.

Величина ПМ используется для определения малоимущей семьи и для расчета соцпособий. Например, от этого показателя зависит сумма выплат на ребенка до трёх лет, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. К прожиточному минимуму трудоспособного населения привязаны ежемесячные выплаты беременным женщинам, а соцдоплата пенсионерам зависит от размера ПМ, установленного для пенсионеров.

На что повлияет повышение ПМ в Уфе
Фото: piqsels.com
#Выплаты#Прожиточный минимум
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