В России с 2021 года принято повышать прожиточный минимум (ПМ) раз в год — с 1 января. Но в 2022 году из-за повышения уровня инфляции, вызванного антироссийскими санкциями, было принято решение второй раз за год увеличить ПМ. По всей стране размер прожиточного минимума был повышен на 10%.
Следующее увеличение показателя традиционно запланировано на 1 января будущего года. По заявлению Минтруда уровень ПМ будет повышен на 3,3%. Согласно этому заявлению, предполагаемый размер прожиточного минимума в Уфе на 2023 год изменится следующим образом:
В то же время федеральный уровень ПМ по стране, по заявлению Минтруда, составит в новом году 14 375 рублей на душу населения. Таким образом, прожиточный минимум в Уфе будет меньше общероссийского почти на две тысячи рублей.
Почему возникает такая разница между федеральным и региональным размером ПМ, объяснить трудно. С одной стороны, величина ПМ зависит от медианного дохода населения по всей стране. С другой стороны, при расчете показателя учитываются расходы населения в том или ином регионе.
Однако город-миллионник Уфа по уровню доходов населения даже не вошел в первую тридцатку российских городов в 2022 году. А жители Уфы считают, что в городе завышены цены на жилье, товары первой необходимости, бензин, продукты, услуги ЖКХ.
Власти РФ обещают, что методика расчета прожиточного минимума в 2023–2024 гг. будет изменена из-за текущей экономической ситуации. Показатель будет назначаться федеральным законом с учетом уровня инфляции. Как это отразится на региональных суммах ПМ, пока не ясно.
Увеличение размера прожиточного минимума не повлияет на качество жизни обычных уфимцев. Однако это отразится на размере выплат социально незащищенным группам населения и малообеспеченным гражданам.
Величина ПМ используется для определения малоимущей семьи и для расчета соцпособий. Например, от этого показателя зависит сумма выплат на ребенка до трёх лет, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. К прожиточному минимуму трудоспособного населения привязаны ежемесячные выплаты беременным женщинам, а соцдоплата пенсионерам зависит от размера ПМ, установленного для пенсионеров.