В России с 2021 года принято повышать прожиточный минимум (ПМ) раз в год — с 1 января. Но в 2022 году из-за повышения уровня инфляции, вызванного антироссийскими санкциями, было принято решение второй раз за год увеличить ПМ. По всей стране размер прожиточного минимума был повышен на 10%.