Уфимцы пожаловались на воду странного цвета

В Демском районе Уфы уже второй раз за нынешний месяц жители фиксируют странного ядовито-зеленого цвета окраску воды. И если в первый раз ярко-зеленые луж бежали по дорогам, то сейчас в кислотно-зеленый цвет окрасились воды ручья на Черноозерском кордоне.