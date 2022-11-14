Уфимцы пожаловались на воду странного цвета

В Демском районе Уфы уже второй раз за нынешний месяц жители фиксируют странного ядовито-зеленого цвета окраску воды. И если в первый раз ярко-зеленые луж бежали по дорогам, то сейчас в кислотно-зеленый цвет окрасились воды ручья на Черноозерском кордоне.
Странный цвет воды стал поводом для жалобы властям, на которую отреагировал новый глава района Антон Тарасов, который выехал на место и поговорил с местными, выслушав их предположения о возможных причинах случившегося. Однако истинные причины странной окраски воды пока не названы, так как определить их предстоит специалистам министерства экологии.
— Причина будет установлена после того, как специалисты Министерства природопользования и экологии региона, которых мы уже пригласили, возьмут пробу воды и проведут анализ, — написал Тарасов в соцсетях.
Позже Антон Тарасов в своем телеграм-канале добавил, что прокуратура и полиция начали проверку неожиданной окраски ручья, также информацию о произошедшем передали в Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в Роспотребнадзор по Башкирии. Также об инциденте осведомлены природоохранная прокуратура и ГУП «Уфаводоканал».
11 ноября, в минувшую пятницу, жителей Демы уже пугали такого-же ядовито-зеленого цвета лужи, однако тогда власти района оперативно сообщили, что причин для беспокойства жителей нет, потому что причина известна — сообщалось, что странные лужи окрасились из-за повреждения упаковки с красителем в ООО «Дортрансстрой», что не представляет никакой опасности.