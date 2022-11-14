Полный список продуктов и вещей первой необходимости при ЧС

Постановление о создании резервов на случай ЧС как природного, так и техногенного характера появилось на сайте мэрии Уфы. Мэр столицы Мавлиев подписал его еще 7 ноября. Однако данный набор не является тревожным чемоданчиком или же рекомендацией для граждан. Адресовано постановление местным администрациям районов, а также муниципальным и системообразующим предприятиям.