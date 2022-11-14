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Полный список продуктов и вещей первой необходимости при ЧС

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI

Власти Уфы обнародовали список продуктов и вещей первой необходимости при ЧС

Список продуктов, вещей и даже стройматериалов опубликован на сайте мэрии Уфы.

Постановление о создании резервов на случай ЧС как природного, так и техногенного характера появилось на сайте мэрии Уфы. Мэр столицы Мавлиев подписал его еще 7 ноября. Однако данный набор не является тревожным чемоданчиком или же рекомендацией для граждан. Адресовано постановление местным администрациям районов, а также муниципальным и системообразующим предприятиям.

В приложении к распоряжению опубликован полный список продуктов, вещей, нефтепродуктов и стройматериалов. Коротко расскажем о каждом из них.

Продукты в резерв в приложении к документу значатся из расчета на неделю на 50 человек. 87,5 килограммов ржано-пшеничного хлеба и столько же хлеба пшеничного, 5,3 килограмма муки пшеничной второго сорта, разные крупы в количестве 21 килограмм, 7 килограмм макаронных изделий, 70 килограмм молока и молочных продуктов, 21 килограмм мяса и мясопродуктов, 8,8 килограмма рыбы и рыбопродуктов, 10,5 кг жиров, 14 килограмм сахара, 105 килограммов картофеля, 42 килограмма овощей, 7 килограмм соли и 350 граммов чая.

Вещи также указаны на 50 человек, количество в данной графе везде одинаковое 50 пар либо предметов. Речь идет об обуви, но не уточняется о какой, одежде, также не уточняется ее вид, одеялах, подушках, раскладушках, комплектах постельного белья, полотенцах и комплектах посуды.

Список стройматериалов и нефтепродуктов можно увидеть в галерее ниже. Среди них - цемент, кирпич, трубы, песок, кабели, профнастил, а также битум, дизель, бензин, моторное масло и мазут.  

#Ирина Деревянчук#Город#Общество#Касается каждого
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