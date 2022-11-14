Отмену спектакля «Зулейха открывает глаза» в Уфе прокомментировала министр культуры

Глава регионального минкульта Амина Шафикова прокомментировала ситуацию с отменой спектакля "Зулейха открывает глаза" в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. Ранее стало известно, что спектакль снят с репертуара театра, о чем сообщалось на официальном сайте культурного учреждения.
Так, по словам Шафиковой, данное решение было согласовано с театром. Отмена спектакля, в свою очередь, связана с позицией автора произведения, по которому он был поставлен. Напомним, что писательница Гузель Яхина - автор романа "Зулейха открывает глаза" высказалась против проведения специальной военной операции на территории Украины.
«Я уже не раз сообщала о том, что работники республиканских учреждений культуры — руководители, артисты, технические работники, сегодня достойно защищают наше Отечество в зоне специальной военной операции. И в этой ситуации решение об отмене показов спектакля „Зулейха открывает глаза“ по роману Гузель Яхиной было принято согласованно с Башкирским академическим театром драмы им. М.Гафури. Выступление театра „под флагом“ автора, осуждающего специальную военную операцию, по крайней мере было бы с моральной точки зрения несправедливым и нечестным по отношению к нашим коллегам — ребятам в зоне СВО», — прокомментировала ситуацию Амина Шафикова.
В комментарии, опубликованном на сайте театра, сообщается, что его сотрудники не согласны с позицией автора о спецоперации. Также отмечается, что решение об отмене спектакля продиктовано тем фактом, что многие сотрудники культурных учреждений региона в настоящий момент принимают участие в СВО. Отдельно в обращении подчеркивается, что Башкирский театр драмы поддерживает проведение спецоперации.