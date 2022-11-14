Отмену спектакля «Зулейха открывает глаза» в Уфе прокомментировала министр культуры

В комментарии, опубликованном на сайте театра, сообщается, что его сотрудники не согласны с позицией автора о спецоперации. Также отмечается, что решение об отмене спектакля продиктовано тем фактом, что многие сотрудники культурных учреждений региона в настоящий момент принимают участие в СВО. Отдельно в обращении подчеркивается, что Башкирский театр драмы поддерживает проведение спецоперации.