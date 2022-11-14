Один человек погиб при пожаре в восточной части Москвы

Согласно статистике, при пожарах гибнут чаще от удушья, чем от огня. Поэтому дышать лучше через мокрую тряпку. Также можно получить несколько дополнительных глотков воздуха из пустых пластиковых бутылок. Наконец, так как дым легче воздуха, лучше держаться ближе к полу.