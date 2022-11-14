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Один человек погиб при пожаре в восточной части Москвы

Вчера, 18:02
При падении с 9 этажа загоревшейся на востоке столицы многоэтажки погиб человек. Пожарным удалось спасти четверых людей, в том числе ребёнка.

Как сообщает NEWS.ru, очагом возгорания была квартира на девятом этаже. Во время ожидания спасателей один из жильцов решил действовать самостоятельно и выпрыгнул с девятого этажа. Остальных жителей загоревшейся квартиры сотрудники МЧС благополучно вытащили из огня.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что делать с потерявшим сознание при пожаре человеком. Его следует положить на бок, чтобы избежать асфиксии от западания языка. Также необходимо подложить что-то под голову.

Согласно статистике, при пожарах гибнут чаще от удушья, чем от огня. Поэтому дышать лучше через мокрую тряпку. Также можно получить несколько дополнительных глотков воздуха из пустых пластиковых бутылок. Наконец, так как дым легче воздуха, лучше держаться ближе к полу.

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