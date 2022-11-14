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Новый температурный рекорд был установлен в Уфе 13 ноября

Вчера, 22:06
Рекорд, державшийся более десяти лет, был побит в минувшее воскресенье

Днем ранее, 13 ноября, в Уфе был зафиксирован новый температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха - до +6,6 градуса Цельсия был зарегистрирован метеостанцией Уфа-Дёма. Об этом сообщает Башгидрометцентр. 

Сообщается, что предыдущий температурный максимум был зафиксирован в Уфе 14-ю годами ранее. Так, в 2008 году он составил +6,2 градуса Цельсия.    

Отмечается, что в целом по республике максимальные температуры воздуха достигали +2°, +8°. Синоптики также сообщают, что во вторник, 15 ноября, температура воздуха может опуститься до -11 градусов, ожидается также небольшой снег и гололедица. 

#Общество#Город#Погода#Прогноз погоды#Азамат Нухов
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