Методист Белорецкого ДК Альбина Тулебаева задаёт тон работы башкирским коллегам

Белорецкий Дворец культуры. Уже теперь кажется, что работа в этом здании невозможна без ее внимательного взгляда. Пока там, на сцене, идёт очередной концерт или зрители рукоплещут на городском празднике, Альбина Рифатовна прикидывает в своей голове: как подбить очередную строку в летопись этого храма. В анкете проекта #безграничные_возможности2022 в разделе «обязанности» о себе она написала просто: документирую проведённую культурно-массовую работу. По сути, эта женщина — хранитель времени. Ведь любое мероприятие она не просто отправляет в архив, а делает наглядной зарисовкой, да такой, что хочется окунуться в этот отрезок прошлого.