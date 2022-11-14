Методист Белорецкого ДК Альбина Тулебаева задаёт тон работы башкирским коллегам

Белорецкий Дворец культуры. Уже теперь кажется, что работа в этом здании невозможна без ее внимательного взгляда. Пока там, на сцене, идёт очередной концерт или зрители рукоплещут на городском празднике, Альбина Рифатовна прикидывает в своей голове: как подбить очередную строку в летопись этого храма. В анкете проекта #безграничные_возможности2022 в разделе «обязанности» о себе она написала просто: документирую проведённую культурно-массовую работу. По сути, эта женщина — хранитель времени. Ведь любое мероприятие она не просто отправляет в архив, а делает наглядной зарисовкой, да такой, что хочется окунуться в этот отрезок прошлого.
Так получается уникальное портфолио, в котором каждый файл датирован и расположен в хронологической последовательности. Работа колоссальная и требует внимания, сосредоточенности и творческой искры. Невероятно, но в состоянии готовности эта женщина умудряется быть даже несмотря на свой недуг. У Альбины Рифатовны серьёзные проблемы с опорно-двиигательным аппаратом. В анамнезе — инвалидность III степени. Но работа, в этом смысле, пожалуй, служит главным спасением для женщины.
«Мне помогает достичь успеха постоянное совершенствование профессиональных навыков. И, конечно же, личностные черты характера такие, как трудолюбие и упорство».
За этими фразами кроется невероятный потенциал. Чтобы информация хранилась в системе, Альбина Рифатовна придумала создавать отчёты в виде иллюстрированных папок-регистраторов. Туда методист помещает сценарии, программы, афиши, буклеты. Там же хранятся данные о заметках и репортажах СМИ. Следит наша героиня и за видеоархивом. 160 проведенных мероприятий хранятся на видеокассетах. И почти тысячи — на цифровых носителях. Один клик по запросу, и любой концерт — как на ладони. Современные технологии помогают вести учет ежедневной деятельности Дворца культуры.
«Дальнейшее развитие в культурно-досуговой деятельности я рассматриваю в виде прохождения обучения на онлайн-семинарах, на курсах повышения квалификации, хочу как можно больше узнавать и делиться с коллегами своим опытом».
Это неиссякаемое служение бьётся в ней правдивой истиной. И так логично, что 4 года назад работу отдела Альбины Рифатовны признали лучшей в Республике. А ведь в том большом семинаре участвовали методисты из огромного количества Дворцов творчества. Тогда женщина делилась с коллегами своими наработками, и многое в её докладе стало по-настоящему инновационным.
«Радуйся жизни! Каждый новый день — это новые возможности!» — провозглашает Альбина. И добавляет при этом: «Ничего не бойся! Никто, кроме тебя самой не поставит тебя на ноги!»
Это она, конечно же, о перспективе. О том, как многое еще предстоит сделать. И тут не до болезни. О проблемах с суставами она не просто старается не думать, она забывает о них. Ведь впереди оформление очередного стенда и детальная документация предстоящего концерта. К материалам нужны новые фотографии, да и видео следует тщательно описать, чтобы потом, как и прежде, на компьютере всё открывалось по одному клику.
«Работа настраивает на позитив. Совершенствуя свои профессиональные качества, получаешь удовольствие от любимой работы. И это как раз те позитивные эмоции, которые помогают в борьбе с болезнью».
И даже свой недуг эта женщина умудряется перерабатывать в служение. Альбина Рифатовна куратор целого социального направления по работе с людьми, у которых возможности здоровья ограничены. Кто-то из них является зрителем детских и взрослых мероприятий Дворца, а кто-то — артистом. Они гастролируют и после каждого выхода к зрителю обретают всё большую уверенность в себе.
В копилке наград Альбины — огромное количество грамот. И все же главное — это осознание, что ты на своём месте. А значит, каждый новый день начинается не зря.