Власти Уфы хотят построить питомник для бездомных собак, на который нет денег

Специалисты завершили работы над проектом питомника для безнадзорных домашних животных в Уфе, стоимость же будущего приюта оценивается в 150 миллионов рублей, однако пока что строить его не будут, как раз таки по причине того, что в городском бюджете нет тех самых 150 миллионов на данные цели.