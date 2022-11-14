Власти Уфы хотят построить питомник для бездомных собак, на который нет денег

Специалисты завершили работы над проектом питомника для безнадзорных домашних животных в Уфе, стоимость же будущего приюта оценивается в 150 миллионов рублей, однако пока что строить его не будут, как раз таки по причине того, что в городском бюджете нет тех самых 150 миллионов на данные цели.
Рассказал мэр в радиоэфире и об успехах на поприще борьбы с разгулов бесхозных собак в городе. В нынешнем 2022 году в Уфе отловили около пяти тысяч бродячих псов и сделать это удалось благодаря увеличению фирм-подрядчиков. занимающихся отловом.
Также Мавлиев заявил о том, что безопасность граждан находится в приоритете властей, сейчас все вызовы граждан оперативно отрабатываются специалистами-отловщиками.