Мэр Мавлиев рассказал о странной находке на складе в Уфе

Причем запрет главы для украшения Уфы нарушать не придется. Дело в том, что на складе одного из уфимских муниципальных предприятий обнаружили весьма интересные и ценные в нынешнее время находки, а именно иллюминацию, причем в большом количестве. Мэр заявил, что город уже планирует заняться ее установкой и заинтриговал уфимцев обещанием, что «очень красиво будет», если установку удастся реализовать в задуманном объеме. Многозначительно мэр рассказал и о том, что «на складах много что есть».