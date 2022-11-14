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Мэр Мавлиев рассказал о странной находке на складе в Уфе

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI

Мавлиев рассказал правду о странных находках на складах предприятий в Уфе

Мэр рассчитывает на красивый результат от применения находки, об этом он рассказал в эфире Business FM 14 ноября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в эфире радиостанции Business FM Уфа обрадовал уфимцев известием о том, что новогодней иллюминации в городе быть, несмотря на запрет главы республики Радия Хабирова на осуществление новых закупок украшений города к Новому году.

Причем запрет главы для украшения Уфы нарушать не придется. Дело в том, что на складе одного из уфимских муниципальных предприятий обнаружили весьма интересные и ценные в нынешнее время находки, а именно иллюминацию, причем в большом количестве. Мэр заявил, что город уже планирует заняться ее установкой и заинтриговал уфимцев обещанием, что «очень красиво будет», если установку удастся реализовать в задуманном объеме. Многозначительно мэр рассказал и о том, что «на складах много что есть».

#Ирина Деревянчук#Город
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