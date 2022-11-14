Художник из Уфы крепко держит удар

Тяга к рисованию и несомненный талант привели нашего героя в Уфимскую художественную школу № 1 на отделение художественной графики и живописи, когда он еще учился в шестом классе. Не удивительно, что и работать он пошел художником-оформителем на стадион «Гастелло», где уже четыре года занимался боксом. У Константина первый спортивный разряд по боксу. Принимал участие и занимал призовые места в чемпионатах Уфы и многочисленных турнирах в стране.
За свою жизнь он получил еще несколько профессий: водителя, сборщика автомобилей, геологоразведчика. Наверное, список был бы продлен, но в 2004 году попал в аварию. Травма 5-6 шейных позвонков, полный паралич, две операции на позвоночник, год по больницам. В итоге инвалидность I группы и распад семьи.
— Друзья устроили в Уфимский дом-интернат. Здесь сел в коляску, стал самостоятельно принимать пищу, заниматься гимнастикой. Появилась тяга к жизни, в которой все пришлось начинать с чистого листа. Снова стал пытаться рисовать, написал первые стихи. Одно из них опубликовали в газете «Вечерняя Уфа», — рассказывает участник федерального проекта #безграничные_возможности2022.
Смириться с инвалидностью — не в характере нашего героя. Константин посвятил себя тому, что умеет лучше всего — написанию картин. Его полотна привлекают внимание любителей искусства и заслуживают высокую оценку со стороны профессионалов.
С 2012 года Константин регулярно принимает участие в конкурсе «Филантроп». Был номинантом международной премии в номинации «Живопись». Представлял работы в выставочном зале «Гостиный двор». По итогам стал обладателем первой премии по живописи в республиканском фестивале среди людей с ограниченными возможностями здоровья. У него пять персональных выставок. Не всякий художник может этим похвалиться.
Все это положительно повлияло на его жизнь. Стал больше общаться с людьми.
— Мною заинтересовались — и на душе приятно. Нравится, когда рассматривают мои работы. Появилось много хороших друзей, собеседников, — говорит он.
Увлечение поэзией тоже влияет благотворно. Творчество отвлекает от болезни. Напишет несколько строк, успокоится и становится легче. У Юрина вышли в свет три сборника стихов, изданные в Санкт-Петербурге. Планирует издать еще один, а также продолжать участвовать в выставках. Лишь бы только позволило здоровье.