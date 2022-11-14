Художник из Уфы крепко держит удар

Тяга к рисованию и несомненный талант привели нашего героя в Уфимскую художественную школу № 1 на отделение художественной графики и живописи, когда он еще учился в шестом классе. Не удивительно, что и работать он пошел художником-оформителем на стадион «Гастелло», где уже четыре года занимался боксом. У Константина первый спортивный разряд по боксу. Принимал участие и занимал призовые места в чемпионатах Уфы и многочисленных турнирах в стране.