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График отключений воды на неделю в Уфе: полный список адресов

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI
Предзимье не повод для прекращения ремонтных работ, которые станут причиной отсутствия воды у жителей Уфы на неделе с 14 по 20 ноября.

На начавшейся сегодня 14 ноября неделе отключения воды «Уфаводоканал» анонсирует в двух районах Уфы, в Демском и Советском. В Советском районе уфимцы останутся без воды дважды за неделю, но на непродолжительные сроки. Демчане же без воды останутся единожды, но почти на сутки — 23 часа без холодной и горячей воды пробудут жители центра Демы из-за врезки нового водопровода.

Продолжительные неудобства предстоят жителям Демского района с 11 часов утра вторника 15 ноября до 10 часов утра среды 16 ноября. Касается это жителей домов по адресам Мусоргского, 19/1, 21, 25, 21/1 и Правды, 18/1, 18/2, 18/3, 18. Примечательно, что в доме по адресу улица Правды, 18 расположена единственная на весь район детская поликлиника.

В Советском районе воду отключат как и в Демском, завтра 15 ноября. Но не на 23 часа, а на 6. Без холодной воды предстоит продержаться жителям домов по адресам улица Речная, 2, 4, 6, 8, 10, 12; , улица Белебеевская, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11; , улица Мензелинская, 1, 3, 5, 6; , улица Златоустовская, 1, 5 и улица Вокзальная, 53а.

Еще одно отключение ждет другую часть Советского района в четверг 17 ноября. Оно будет весьма продолжительным — с 10:30 утра до 4:30 18 ноября, но в кранах жителей нижеуказанных домов останется холодная вода.

Без горячей воды почти сутки проживут жители домов по адресам проспект Октября, 23, 23/5, 27, а также жители дома по улице Братьев Кадомцевых, 12/2.

#Ирина Деревянчук#Город
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