График отключений воды на неделю в Уфе: полный список адресов

На начавшейся сегодня 14 ноября неделе отключения воды «Уфаводоканал» анонсирует в двух районах Уфы, в Демском и Советском. В Советском районе уфимцы останутся без воды дважды за неделю, но на непродолжительные сроки. Демчане же без воды останутся единожды, но почти на сутки — 23 часа без холодной и горячей воды пробудут жители центра Демы из-за врезки нового водопровода.