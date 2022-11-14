mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Назаров: у главы Башкирии Радия Хабирова обнаружили серьезное заболевание

Сегодня, 07:05
Фото: 1MI

У главы Башкирии Радия Хабирова диагностировали воспаление легких

Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал премьер-министр Башкирии Назаров 14 ноября.

Сегодняшняя оперативка в правительстве Башкирии проходит без Радия Хабирова, который традиционно проводит ее. Оперативку начал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который сразу пояснил по какой причине на оперативке правительства отсутствует глава Башкирии.

 Как сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, у главы Башкирии диагностировали воспаление легких, и для предупреждения последствий Хабиров ушел на больничный.

В прошлом месяце глава Башкирии получил спортивную травму из-за которой ему понадобилось проведение хирургической операции.

#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Депутат Госдумы раскритиковала власти Башкирии
Сегодня, 13:44
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
Вчера, 15:28
Премьер-министр Башкирии предложил создать запасной батальон добровольцев
Сегодня, 12:38
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
11 ноября, 14:25
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
Сегодня, 12:29