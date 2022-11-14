Назаров: у главы Башкирии Радия Хабирова обнаружили серьезное заболевание

Сегодняшняя оперативка в правительстве Башкирии проходит без Радия Хабирова, который традиционно проводит ее. Оперативку начал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который сразу пояснил по какой причине на оперативке правительства отсутствует глава Башкирии.
Как сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, у главы Башкирии диагностировали воспаление легких, и для предупреждения последствий Хабиров ушел на больничный.
В прошлом месяце глава Башкирии получил спортивную травму из-за которой ему понадобилось проведение хирургической операции.