Назаров: у главы Башкирии Радия Хабирова обнаружили серьезное заболевание

Сегодняшняя оперативка в правительстве Башкирии проходит без Радия Хабирова, который традиционно проводит ее. Оперативку начал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который сразу пояснил по какой причине на оперативке правительства отсутствует глава Башкирии.