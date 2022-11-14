Власти назвали особенности проведения новогодних утренников в Башкирии в этом году

Рассказал Айбулат Хажин и о том, что полный календарь новогодних мероприятий для школьников, в который войдут все приуроченные к Новому году мероприятия, включая и спортивные состязания будет утвержден до 1 декабря и опубликован на сайте Минобра и в СМИ.