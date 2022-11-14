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Власти назвали особенности проведения новогодних утренников в Башкирии в этом году

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI

Власти Башкирии утвердили программу и сценарный план новогодних утренников для детей

О том как идет подготовка к новогодним утренникам на оперативке рассказал министр образования Башкирии 14 ноября.

Новогодние утренники в Башкирии пройдут для разных категорий детского населения, это и дети участников СВО, как добровольцев так и мобилизованных, дети с ОВЗ, дети-сироты, дети из числа беженцев. Проведение данного мероприятия запланировано на 27 декабря, этот день предлагается сделать едины днем утренников в республике.

Все новогодние утренники в пройдут в плановом режиме в соответствии с техническим заданием, которое уже разработало министерство образования Башкирии. Разработан и сценарный план для каждой елки, который передадут в муниципалитеты.

Рассказал Айбулат Хажин и о том, что полный календарь новогодних мероприятий для школьников, в который войдут все приуроченные к Новому году мероприятия, включая и спортивные состязания будет утвержден до 1 декабря и опубликован на сайте Минобра и в СМИ.

#Ирина Деревянчук#Общество
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