Власти назвали особенности проведения новогодних утренников в Башкирии в этом году

Новогодние утренники в Башкирии пройдут для разных категорий детского населения, это и дети участников СВО, как добровольцев так и мобилизованных, дети с ОВЗ, дети-сироты, дети из числа беженцев. Проведение данного мероприятия запланировано на 27 декабря, этот день предлагается сделать едины днем утренников в республике.
Все новогодние утренники в пройдут в плановом режиме в соответствии с техническим заданием, которое уже разработало министерство образования Башкирии. Разработан и сценарный план для каждой елки, который передадут в муниципалитеты.
Рассказал Айбулат Хажин и о том, что полный календарь новогодних мероприятий для школьников, в который войдут все приуроченные к Новому году мероприятия, включая и спортивные состязания будет утвержден до 1 декабря и опубликован на сайте Минобра и в СМИ.