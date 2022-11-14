Депутат Госдумы раскритиковала власти Башкирии

В тексте она привела ссылку на сентябрьскую закупку питания участников официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч и иных мероприятий, в том числе выездных.
Республика организовала банкеты стоимостью 2,9 млн рублей на период до конца текущего года. Кормить официальных лиц нужно было в населенных пунктах Башкирии. В меню, помимо «обычных» блюд комплексных обедов, входили запеченная с яблоком утка, гусь с яблоком и черносливом, индейка с яблоками, апельсином и изюмом. На гарнир подавался запеченный с розмарином картофель, тыква с овощами, овощи на гриле. Чиновники заказали ассорти из свежих ягод, рулетики из курицы, а также из баклажанов, разнообразные ассорти, фрукты и много другое.
Под «раздачу» попали также власти Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области и Хабаровского края.
«Это только свежее, глубоко не копала. Знаю, что почти все региональные правительства заказывают подобные банкеты», — отметила депутат в своем «пятничном гастрономическом обзоре».
Сардана Авксентьева призвала сократить представительские расходы и перестать кормить чиновников и делегации за счет бюджета.
«Да, депутатов Госдумы тоже. Зачем сейчас банкеты и фуршеты?», — резюмировала она.
Как сообщал ранее Mkset, в Башкирии достаточно часто заказывают «банкеты и фуршеты» для официальных лиц и делегаций. Одна из последних подобных закупок — питание на форуме МФЦ в Уфе — обошлась бюджету в 4,8 млн рублей.