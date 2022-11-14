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Депутат Госдумы раскритиковала власти Башкирии

Сегодня, 08:44
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Авксентьева раскритиковала власти Башкирии за банкеты на 2,9 млн

«Как ваши дела, вы сегодня обедали? За свой счет, я полагаю? А вот многим чиновникам за еду платить не надо. Вы платите, из своих налогов», — написала она в своем телеграм-канале.

В тексте она привела ссылку на сентябрьскую закупку питания участников официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч и иных мероприятий, в том числе выездных.

Республика организовала банкеты стоимостью 2,9 млн рублей на период до конца текущего года. Кормить официальных лиц нужно было в населенных пунктах Башкирии. В меню, помимо «обычных» блюд комплексных обедов, входили запеченная с яблоком утка, гусь с яблоком и черносливом, индейка с яблоками, апельсином и изюмом. На гарнир подавался запеченный с розмарином картофель, тыква с овощами, овощи на гриле. Чиновники заказали ассорти из свежих ягод, рулетики из курицы, а также из баклажанов, разнообразные ассорти, фрукты и много другое.

Под «раздачу» попали также власти Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области и Хабаровского края.

«Это только свежее, глубоко не копала. Знаю, что почти все региональные правительства заказывают подобные банкеты», — отметила депутат в своем «пятничном гастрономическом обзоре».

Сардана Авксентьева призвала сократить представительские расходы и перестать кормить чиновников и делегации за счет бюджета.

«Да, депутатов Госдумы тоже. Зачем сейчас банкеты и фуршеты?», — резюмировала она.

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Как сообщал ранее Mkset, в Башкирии достаточно часто заказывают «банкеты и фуршеты» для официальных лиц и делегаций. Одна из последних подобных закупок — питание на форуме МФЦ в Уфе — обошлась бюджету в 4,8 млн рублей.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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