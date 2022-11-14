Депутат Госдумы раскритиковала власти Башкирии

Республика организовала банкеты стоимостью 2,9 млн рублей на период до конца текущего года. Кормить официальных лиц нужно было в населенных пунктах Башкирии. В меню, помимо «обычных» блюд комплексных обедов, входили запеченная с яблоком утка, гусь с яблоком и черносливом, индейка с яблоками, апельсином и изюмом. На гарнир подавался запеченный с розмарином картофель, тыква с овощами, овощи на гриле. Чиновники заказали ассорти из свежих ягод, рулетики из курицы, а также из баклажанов, разнообразные ассорти, фрукты и много другое.