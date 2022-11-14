Болезнь Хабирова, запасной батальон добровольцев и критика банкетов властей Башкирии

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева раскритиковала власти ряда регионов за пышные банкеты стоимостью несколько миллионов рублей. Так, наряду с прочими чиновница привела данные с портала госзакупок, согласно которым власти региона выделили порядка трех миллионов рублей за услуги по предоставлению питания при проведении официальных мероприятий. Критике также подверглись власти республики Алтай, Хабаровского края, Ханты-мансийского автономного округа и Иркутской области.
Оперативное совещание правительства республики сегодня прошло без Радия Хабирова. Причину отсутствия главы Башкирии объяснил премьер-министр Андрей Назаров. По его словам, у Хабирова диагностировали воспаление легких, в связи с чем руководитель региона отправился на больничный.
При этом в ходе совещания Андрей Назаров озвучил инициативу по созданию в республике запасного батальона добровольцев. Как сообщил чиновник, ранее был зафиксирован ряд жалоб со стороны граждан, пожелавших вступить в отряд имени Салавата Юлаева, которым по тем или иным причинам в этом отказали.
Несколькими неделями ранее Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов республики, призвав тех воздержаться от покупки дорогостоящих атрибутов празднования Нового года. Позднее глава региона пояснил, что данный запрет, в первую очередь, относится к праздничной иллюминации и фейерверкам. Mkset выяснил, какие праздничные мероприятия и развлечения для жителей республики запланированы в республике в грядущие новогодние праздники.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова прокомментировала отмену спектакля по роману «Зулейха открывает глаза» в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. По словам главы ведомства, данное решение было принято согласованно с театром, сотрудники которого ранее выразили свое несогласие с позицией автора произведения Гузель Яхиной о проведении СВО. Отметим, что ранее писательница высказалась против проведения специальной военной операции на территории Украины.