Болезнь Хабирова, запасной батальон добровольцев и критика банкетов властей Башкирии

При этом в ходе совещания Андрей Назаров озвучил инициативу по созданию в республике запасного батальона добровольцев. Как сообщил чиновник, ранее был зафиксирован ряд жалоб со стороны граждан, пожелавших вступить в отряд имени Салавата Юлаева, которым по тем или иным причинам в этом отказали.