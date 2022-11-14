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Болезнь Хабирова, запасной батальон добровольцев и критика банкетов властей Башкирии

Вчера, 21:48
О главных событиях 14 ноября в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева раскритиковала власти ряда регионов за пышные банкеты стоимостью несколько миллионов рублей. Так, наряду с прочими чиновница привела данные с портала госзакупок, согласно которым власти региона выделили порядка трех миллионов рублей за услуги по предоставлению питания при проведении официальных мероприятий. Критике также подверглись власти республики Алтай,  Хабаровского края, Ханты-мансийского автономного округа и  Иркутской области.

Оперативное совещание правительства республики сегодня прошло без Радия Хабирова. Причину отсутствия главы Башкирии объяснил премьер-министр Андрей Назаров. По его словам, у Хабирова диагностировали воспаление легких, в связи с чем руководитель региона отправился на больничный. 

При этом в ходе совещания Андрей Назаров озвучил инициативу по созданию в республике запасного батальона добровольцев. Как сообщил чиновник, ранее был зафиксирован ряд жалоб со стороны граждан, пожелавших вступить в отряд имени Салавата Юлаева, которым по тем или иным причинам в этом отказали.

Несколькими неделями ранее Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов республики, призвав тех воздержаться от покупки дорогостоящих атрибутов празднования Нового года. Позднее глава региона пояснил, что данный запрет, в первую очередь, относится к праздничной иллюминации и фейерверкам. Mkset выяснил, какие праздничные мероприятия и развлечения для жителей республики запланированы в республике в грядущие новогодние праздники.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова прокомментировала отмену спектакля по роману «Зулейха открывает глаза» в Башкирском театре драмы имени Мажита Гафури. По словам главы ведомства, данное решение было принято согласованно с театром, сотрудники которого ранее выразили свое несогласие с позицией автора произведения Гузель Яхиной о проведении СВО. Отметим, что ранее писательница высказалась против проведения специальной военной операции на территории Украины.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Политика
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