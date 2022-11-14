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«Аквапарк»: уфимцы показали на видео, что случилось с детской площадкой в их дворе

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI

Жители ЖК «Полесье» в Уфе показали, как затопило детскую площадку из-за непогоды

Автор видео назвала сложившуюся ситуацию последствием строительства на болотах и разместила его в соцсетях.

Предзимье в Уфе славится “весенними” затоплениями. По всему городу появляются гигантских размеров лужи, которые с присущей жителям смекалкой приходится преодолевать и детям, и старикам. 

На этот раз удивил уфимцев жилой комплекс “Полесье” в северной части Уфы. Видео с затопленной детской площадки опубликовал местный житель в соцсетях. Мало кто рискнет даже ступить на полностью залитый водой пятачок, тем более что о глубине лужи остается только догадываться.

Mkset пытался связаться с ЖК “Полесье” и получить комментарий, однако дозвониться по нескольким номерам до представителей жилого комплекса не удалось. 

#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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