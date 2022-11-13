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Жителям Уфы отремонтировали двор: теперь им нужны лодки

Сегодня, 12:45
Фото: Vk / Ришат С.
На свежеотремонтированном асфальте теперь огромная лужа

Свежеотремонтированный двор в Кузнецовском затоне в Уфе превратился в болото

На затопленные тротуары пожаловался местный житель Ришат С. на странице Радия Хабирова в соцсетях.

«В Кузнецовском затоне сделали дороги, это, конечно, хорошо, но почему все дворы оказались ниже дорог, и теперь после дождей во дворах нужны болотные сапоги либо лодки?», — интересуется он.

Так, например, во дворе дома № 8 по улице Булата Имашева 8 сейчас невозможно ни припарковать машины, ни выбросить мусор — путь лежит через необъятную лужу. Почему проектировщики не предусмотрели строительство ливневой канализации, недоумевает уфимец.

Лужа большая, по тротуару нельзя пройти
Фото: vk / Ришат С.


В администрации Кировского района Уфы сообщение приняли в работу, пообещав «совместно с коллегами из коммунального отдела» подготовить ответ до 18 ноября.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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