Жителям Уфы отремонтировали двор: теперь им нужны лодки

«В Кузнецовском затоне сделали дороги, это, конечно, хорошо, но почему все дворы оказались ниже дорог, и теперь после дождей во дворах нужны болотные сапоги либо лодки?», — интересуется он.
Так, например, во дворе дома № 8 по улице Булата Имашева 8 сейчас невозможно ни припарковать машины, ни выбросить мусор — путь лежит через необъятную лужу. Почему проектировщики не предусмотрели строительство ливневой канализации, недоумевает уфимец.
В администрации Кировского района Уфы сообщение приняли в работу, пообещав «совместно с коллегами из коммунального отдела» подготовить ответ до 18 ноября.