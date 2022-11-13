Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч за плакат против частичной мобилизации

Как следует из материалов дела, Динислам Юсупов вышел на пикет с плакатом вечером 21 сентября. Мужчина встал с плакатом на площади Ленина, напротив здания администрации Салавата. В отношении него полиция составила протокол по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
На вопрос сотрудника полиции о цели его нахождения, Юсупов выразил свою позицию по поводу ситуации на Украине.
Суд счел полностью доказанной вину в административном правонарушении. При назначении наказания он учел характер совершенного поступка, отсутствие смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств. Пикетчику назначен штраф в размере 30 тысяч.
Как сообщалось ранее, за аналогичное правонарушение в октябре оштрафовали уфимку Анастасию Нурмухаметову. Она вышла на площадь имени Ленина в Уфе с плакатом, выражающем ее позицию по поводу спецоперации, вечером 21 сентября. Суд усмотрел в ее действиях дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.