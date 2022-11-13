Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч за плакат против частичной мобилизации

Как сообщалось ранее, за аналогичное правонарушение в октябре оштрафовали уфимку Анастасию Нурмухаметову. Она вышла на площадь имени Ленина в Уфе с плакатом, выражающем ее позицию по поводу спецоперации, вечером 21 сентября. Суд усмотрел в ее действиях дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.