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Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч за плакат против частичной мобилизации

Вчера, 15:34

В Башкирии местный житель заплатит 30 тысяч за пикет против частичной мобилизации

Салаватский городской суд счел вину доказанной, говорится в решении.

Как следует из материалов дела, Динислам Юсупов вышел на пикет с плакатом вечером 21 сентября. Мужчина встал с плакатом на площади Ленина, напротив здания администрации Салавата. В отношении него полиция составила протокол по статье о дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

На вопрос сотрудника полиции о цели его нахождения, Юсупов выразил свою позицию по поводу ситуации на Украине.

Суд счел полностью доказанной вину в административном правонарушении. При назначении наказания он учел характер совершенного поступка, отсутствие смягчающих и отягчающих по делу обстоятельств. Пикетчику назначен штраф в размере 30 тысяч.

Как сообщалось ранее, за аналогичное правонарушение в октябре оштрафовали уфимку Анастасию Нурмухаметову. Она вышла на площадь имени Ленина в Уфе с плакатом, выражающем ее позицию по поводу спецоперации, вечером 21 сентября. Суд усмотрел в ее действиях дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

 

#Наталья Балыкова#Общество#Мобилизация#2
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