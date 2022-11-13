Житель Башкирии с удаленным органом пожаловался, что его не отправляют на СВО

Пользователь назвал себя патриотом и подчеркнул, что никогда не уклонялся от военной службы. По его данным, «людей забирают по [частичной] мобилизации и с более тяжким заболеваниями, а тут годен по всем показателям, но из-за какой-то мелочи тебя оставляют на „берегу“ как какого-то инвалида».