Житель Башкирии с удаленным органом пожаловался, что его не отправляют на СВО

Причиной этому стал удаленный желчный пузырь.
«Старшина запаса, 42 года, имею КМС по борьбе дзюдо. Я записался в добровольческий батальон имени Салавата Юлаева. При прохождении ВВК меня „забраковали“ из-за отсутствия желчного пузыря, операция была плановая и сейчас меня ничего не беспокоит. Я шёл по идейным соображениям!», — написал Константин С. в комментариях на старнице Радия Хабирова.
Он добавил, что работает замдиректора спортшколы и развивает свой бизнес, то есть деньги ему не нужны, «а тут получается плюнули в душу и сказали, что ты нам не нужен, из-за какой-то ерунды».
Пользователь назвал себя патриотом и подчеркнул, что никогда не уклонялся от военной службы. По его данным, «людей забирают по [частичной] мобилизации и с более тяжким заболеваниями, а тут годен по всем показателям, но из-за какой-то мелочи тебя оставляют на „берегу“ как какого-то инвалида».
Он попросил Хабирова вмешаться и решить вопрос с вступлением в добровольческий батальон.
Константину С. ответили из администрации главы региона. Там посоветовали обратиться в военкомат по месту жительства. В ответ на это предложение мужчина разочарованно констатировал: «Опять отписка». По его словам, в военкомате сообщили, что в настоящее время набор добровольцев не идет, и его могут поставить только в резерв.