Во саду ли, в огороде: как реанимировать русскую деревню?

Эксперты подчеркивают, что переселение людей из города в сельскую местность — общемировая тенденция и предположительно длительного характера. При этом в 2022 году доля частных домов среди всего построенного за год жилья достигло максимума за последние 11 лет.
При этом согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, предполагается в 1,5 раза улучшить качество именно городской среды — про сельскую ничего не сказано. При этом в стратегии прописано развитие не всей страны, а крупнейших городских агломераций, которые должны стать драйвером экономики. Резонный вопрос — что будет вокруг этих агломераций, пустыня?
Напомним, что в России с 2002 года действуют федеральные целевые программы, проектов в в нынешней линейке немало — тут и дороги, и газообеспечение, и водопроводы, и интернет. При этом на всю страну за грядущие несколько лет должны появиться лишь 2,58 тыс. км дорог с твёрдым покрытием, которые проложат только к «общественно значимым объектам» и различным производствам, то есть на выходе из дома все равно придется месить грязь. Это же касается и другой инфраструктуры, то есть заложенный план — капля в море в масштабах всей страны.
Эксперты сомневаются и в сельской ипотеке по льготной ставке до 3%. Во-первых, такую ипотеку на строительство частного дома взять можно только тогда, когда заявитель заключает договор подряда с лицензированной строительной компанией, а в этом случае, как утверждают очевидцы из Калининградской области, стоимость строительства выросла примерно на треть. Во-вторых, у заявителя есть обязательство прописаться в новом доме в течение полугода после оформления права собственности, иначе ипотека перестает быть льготной. А если человек не хочет терять столичную прописку, которая дает доступ к широкому спектру соцуслуг? Вопрос открытый. При этом средства на благоустройства сельских территорий распределяются на конкурсной основе — эту схему уже критиковали за потенциальные риски коррупции и несправедливого распределения.
В то же время стоит отметить, что городская молодежь, которая решила по своим причинам переехать подальше от городской суеты, в большинстве своем все равно не станет пахать землю и пасти коров, они будут примерно так же сидеть за экранами компьютеров и ходить в магазины, что явно не пахнет развитием фермерства и развитием земель.
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