Во саду ли, в огороде: как реанимировать русскую деревню?

Эксперты подчеркивают, что переселение людей из города в сельскую местность — общемировая тенденция и предположительно длительного характера. При этом в 2022 году доля частных домов среди всего построенного за год жилья достигло максимума за последние 11 лет.

При этом согласно Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, предполагается в 1,5 раза улучшить качество именно городской среды — про сельскую ничего не сказано. При этом в стратегии прописано развитие не всей страны, а крупнейших городских агломераций, которые должны стать драйвером экономики. Резонный вопрос — что будет вокруг этих агломераций, пустыня?