Праздники для детей состоятся несмотря на экономические трудности этого года. Радий Хабиров заявил, что дети ждут Новый год и должны получить подарки. Речь здесь идет о детях из многодетных малоимущих семей, детях инвалидах – подопечных центров соцзащиты. Для них подарки на новый год закупаются за счет бюджета. Например, Республиканский центр социальной поддержки населения закупает почти 17,6 тыс. килограммовых подарков для многодетных семей. Вес кондитерского набора должен составить не менее килограмма, в нем должна быть двухсотграммовая упаковка сока, одна шоколадка, упаковки вафель, печенья, арахис в мягкой карамели, а также различные конфеты. Всего на подарки детям этой категории граждан предусмотрели до 7 млн рублей.