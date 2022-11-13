Mkset выяснил, чего ждать от Нового года жителям крупных городов Башкирии.
Как сообщалось ранее, глава Башкирии Радий Хабиров еще 17 октября запретил муниципальным главам закупать что-либо новое для праздника. Спустя некоторое время он так же публично скорректировал свой запрет, объяснив, что деньги нельзя тратить на «роскошь»: салюты и новогоднюю иллюминацию. То есть использовать отремонтированные старые гирлянды – можно, заказывать новые – уже нет.
Глава Башкирии также заявил, что в этом году главам районов и городов все-таки придется немного потратить на сертификацию горок в Ростехнадзоре – с этого года она стала обязательной. Как сообщал Mkset, в муниципалитетах Башкирии уже имеется 16 горок, которые еще в прошлом году прошли необходимые процедуры и получили сертификаты. Кроме того, аналогичные документы планируют оформить еще более 100 горок.
От старых добрых советских горок из снега и льда муниципалитеты отказываются – очевидно, из тех соображений, что такие объекты – одноразовые, их нужно строить по строгим правилам и ежегодно проводить сертификацию. Районы предпочитают закупить разборные конструкции – как сообщалось ранее, уже сертифицированные горки закупает мэрия Туймазов, администрация Ишимбайского района, а также Калининский район Уфы. Начальная цена аукционов, объявленных на покупку деревянных горок составляет порядка 600 тыс. рублей (в расчете на один аттракцион).
Праздники для детей состоятся несмотря на экономические трудности этого года. Радий Хабиров заявил, что дети ждут Новый год и должны получить подарки. Речь здесь идет о детях из многодетных малоимущих семей, детях инвалидах – подопечных центров соцзащиты. Для них подарки на новый год закупаются за счет бюджета. Например, Республиканский центр социальной поддержки населения закупает почти 17,6 тыс. килограммовых подарков для многодетных семей. Вес кондитерского набора должен составить не менее килограмма, в нем должна быть двухсотграммовая упаковка сока, одна шоколадка, упаковки вафель, печенья, арахис в мягкой карамели, а также различные конфеты. Всего на подарки детям этой категории граждан предусмотрели до 7 млн рублей.
В этом году муниципалитетам дали указание уделить особое внимание семьям участников СВО: мобилизованных граждан, контрактников и добровольцев. Воспитатели в детских садах и школьные учителя уже собирали данные о таких воспитанниках.
Традиционные утренники и новогодние спектакли пройдут в школах, театрах и домах культуры. Главная елка Башкирии состоится в ГКЗ «Башкортостан», сообщили Mkset в пресс-службе главы республики. С 26 декабря по 15 января запланирована республиканская музейная акция «Новый год шагает по музею».
«В рамках республиканской музейной акции «Новый год шагает по музею» рекомендовано государственным и муниципальным музеям проводить культурно-образовательные мероприятия: квесты, мастер-классы, показы новогодних мультфильмов, ретро-выставки новогодних игрушек и открыток и другие мероприятия», - говорится в сообщении.
Между тем там подчеркнули, что в этом году празднование нового года будет не таким широким, как обычно. Новогодние мероприятия состоятся, «но они будут носить семейный характер, а не развлекательный».
«Проведение новых мероприятий в рамках празднования Нового года не планируется. Все мероприятия проводятся за счет предусмотренных средств соответствующих бюджетов. Дополнительное финансирование на проведение мероприятий не предусмотрено», - особо подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.
Районы уже взяли на вооружение рекомендации правительства не тратить на праздники слишком много средств. В Стерлитамаке сообщили, что планируют провести тематические мероприятия в учреждениях культуры и образования — ими станут праздничные утренники и новогодние представления для детей и подростков, тематические выставки в музее и картинной галерее, мастер-классы и квизы в библиотеках.
Состоятся и городские новогодние елки на центральных площадках.
Подарки для детей-сирот, инвалидов, а также тех детей, чьи отцы участвуют в СВО, там рассчитывают закупить из внебюджетных источников.
«Расходы по празднованию Нового года сокращены. Новой концепции благоустройства новогодних городков не запланировано, на впервые проводимые мероприятия расходы не предусмотрены. На обустройство новогодних городков средства выделены ниже уровня 2021 года», — сообщил замглавы городской администрации Павел Шорохов.
В соседнем Салавате пока не утвердили график проведения новогодних мероприятий — чиновники планируют сделать это в декабре. Там проведут утренники с вручением новогодних подарков главы Башкирии. Кроме того вручат подарки детям-инвалидам, сиротам и детям, находящимся под опекой, детям из многодетных малообеспеченных семей, воспитывающих четверых и более детей, детям с ограниченными возможностями здоровья до 14 лет.
«Финансирование на данные мероприятия предусмотрено из бюджета городского округа и запланировано на уровне с расходами по празднованию прошлого нового года», — сообщила замглавы администрации Олеся Арестова.
Экономия, отметила она, «не представляется возможной в связи с повышением цен по сравнению с уровнем прошлого года», в то же время новые формы мероприятий не запланированы.
В Нефтекамске, как и каждый год, построят новогодние городки и елки.
«Центральным местом праздничных мероприятий определена площадь в парке культуры и отдыха. В преддверии нового года и в период новогодних праздников на территории тропы здоровья будет организована интерактивная резиденция Кыш Бабая, в которой жители и гости города могут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получить сладкие подарки», — говорится в ответе мэрии Mkset.
Также чиновники отметили, что приняли решение отказаться от проведения праздничных концертов, массовых народных гуляний, «сохранив при этом праздничную атмосферу и мероприятия для детей».
О том, как будут праздновать Новый год в столице региона, пока ничего неизвестно. В мэрии Уфы сообщили, что план новогодних городских мероприятий находится на стадии разработки и «будет доведен до сведения населения» после утверждения.
Как сообщал Mkset, ранее мэрия Уфы объявила конкурс на возведение двух ледовых городков на улице Театральной и площади имени Ленина перед зданием Горсовета. Стоимость контракта составит до 29,1 миллиона рублей, его профинансируют из городского бюджета.