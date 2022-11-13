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В торговом центре в Уфе заметили огромную толпу людей

Сегодня, 10:35

Столпотворение произошло накануне в ТРЦ «Планета» в Уфе

Люди буквально заполнили пространство внутри молла, они стояли вплотную друг к другу. Об этом Mkset сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, толпа собралась на розыгрыш автомобиля.

Акция проходила в субботу, с 16:00 на минус втором уровне торгцентра. В официальной группе «Планеты» сообщается, что условием для получения приза было личное присутствие на розыгрыше. Вероятно, это спровоцировало поток посетителей.

В здании собралось огромное число людей
Фото: Соцсети


Примечательно, что в тот же день автомобиль среди покупателей разыгрывали также в пермской и красноярской «Планете». В обоих этих городах возникли огромные пробки на ближайших к торгцентрам дорогах. В зданиях также скопилось много посетителей.


#Общество#2#Наталья Балыкова
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