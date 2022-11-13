В торговом центре в Уфе заметили огромную толпу людей

По словам свидетелей происшествия, толпа собралась на розыгрыш автомобиля.
Акция проходила в субботу, с 16:00 на минус втором уровне торгцентра. В официальной группе «Планеты» сообщается, что условием для получения приза было личное присутствие на розыгрыше. Вероятно, это спровоцировало поток посетителей.
Примечательно, что в тот же день автомобиль среди покупателей разыгрывали также в пермской и красноярской «Планете». В обоих этих городах возникли огромные пробки на ближайших к торгцентрам дорогах. В зданиях также скопилось много посетителей.