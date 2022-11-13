Слепили из того, что было: как переживает кризис российский рынок автосервисов

Сложности на рынке автоуслуг фиксируют и автолюбители, и независимые аналитики. По данным опроса владельцев и руководителей нескольких тысяч СТО в разных регионах страны, чуть больше половины сервисов коснулась частичная мобилизация. В половине опрошенных СТО мобилизовали хотя бы одного сотрудника. Причем, сильнее всех этот процесс затронул официальных дилеров авто и крупные сетевые компании. Среди рисков чаще всего называют то, что «останутся старики, которые уйдут на пенсию через 2-3 года».
На этом фоне сервисы фиксирует и падение потока клиентов. Падение доходов приводит к тому, что бизнес ищет варианты выживать в новых условиях. Неудивительно, что в Москве и Петербурге с начала года закрылись сотни СТО — эксперты считают, что это попытка спрятаться с серой зоне, а многие «закрывшиеся» сервисы продолжают работать в гаражном формате.
Стоит отметить и новые правила выплаты страховки: компании перестали направлять клиентов по ОСАГО на ремонт в сервисы, а стали выплачивать компенсации, которые рассчитываются по сниженным ценам. При этом на эти деньги отремонтировать битые машины проблематично, количество кузовных операций будет снижаться — в итоге все больше людей будут ездить на битых.
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