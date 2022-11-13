Слепили из того, что было: как переживает кризис российский рынок автосервисов

Сложности на рынке автоуслуг фиксируют и автолюбители, и независимые аналитики. По данным опроса владельцев и руководителей нескольких тысяч СТО в разных регионах страны, чуть больше половины сервисов коснулась частичная мобилизация. В половине опрошенных СТО мобилизовали хотя бы одного сотрудника. Причем, сильнее всех этот процесс затронул официальных дилеров авто и крупные сетевые компании. Среди рисков чаще всего называют то, что «останутся старики, которые уйдут на пенсию через 2-3 года».

На этом фоне сервисы фиксирует и падение потока клиентов. Падение доходов приводит к тому, что бизнес ищет варианты выживать в новых условиях. Неудивительно, что в Москве и Петербурге с начала года закрылись сотни СТО — эксперты считают, что это попытка спрятаться с серой зоне, а многие «закрывшиеся» сервисы продолжают работать в гаражном формате.

Стоит отметить и новые правила выплаты страховки: компании перестали направлять клиентов по ОСАГО на ремонт в сервисы, а стали выплачивать компенсации, которые рассчитываются по сниженным ценам. При этом на эти деньги отремонтировать битые машины проблематично, количество кузовных операций будет снижаться — в итоге все больше людей будут ездить на битых.

При этом больше всего на рынок автосервисов сказывается ситуация со стоимостью запчастей: то, что приезжает по параллельному импорту, — слишком дорогое, поэтому клиенты ищут варианты подешевле и приезжают на сервис уже со своими запчастями, а это сильно бьет по рынку. Деньги за услуги обычно расходуются на зарплату, налоги, расходники и инструменты, а деньги на развитие или маркетинг обычно берут из наценки на запчасти, которые клиенты приобретают в автосервисах. По словам владельцев автосервисов, по сравнению с январем цены выросли от 30 до 80%.