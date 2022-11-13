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Следком по поручению Бастрыкина проведет проверку в Башкирии

Вчера, 11:50

Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с «домом смерти» в Уфе

Поводом для этого стало обращение местных жителей, сообщила пресс-служба СКР.

Дольщики жилищно-строительного кооператива «Дуслык-строй», возводившего многоэтажный дом на улице Кирова в Уфе, направили жалобу главе Следственного комитета. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности руководство кооператива. На совести директора ЖСК, считают дольщики, не только сам недострой, но и многочисленные несчастные случаи, связанные с этим домом.

Так, всего месяц назад в здании погибла 14-летняя девочка. И это не первый подобный несчастный случай. За много лет, пока объект остается незавершенным, в нем умирают люди.

В связи с чередой падений и гибели людей с конструкций дома суд обязал застройщика законсервировать объект, тем не менее решение не было выполнено.
Рассмотревший обращение жителей Уфы Александр Бастрыкин исполняющему обязанности руководителя Следкома по региону Ильясу Масаллимову провести проверку и доложить о ее результатах. Выполнение этого распоряжение контролирует центральный аппарат СКР.

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Как сообщал ранее Mkset, вопрос о судьбе недостроенного дома поднимался во время прямой линии с главой Башкирии.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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