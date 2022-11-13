МИД Китая: дружба КНР и России прочна, как скала

Данными о высказывании китайского дипломата поделилось РИА Новости.
Также Лицзянь отметил, что отношений Москвы и Пекина стабильно развиваются и базируются на высоком уровне взаимодоверия двух государств, — пишет Russian.rt.com.
Известно, что во время поздравительной речи, приуроченной ко Дню образования КНР, лидер РФ Владимир Путин также упомянул стремительное развитие отношений между двумя государствами во множестве отраслей, которое происходит в атмосфере глобального партнерства и стратегического взаимодействия.