МИД Китая: дружба КНР и России прочна, как скала

Известно, что во время поздравительной речи, приуроченной ко Дню образования КНР, лидер РФ Владимир Путин также упомянул стремительное развитие отношений между двумя государствами во множестве отраслей, которое происходит в атмосфере глобального партнерства и стратегического взаимодействия.