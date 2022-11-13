МЧС предепредило жителей Башкирии об опасности

Неблагоприятная погода ожидается в южных районах республики. Согласно прогнозу Башгидрометеоцентра, там будет бушевать очень сильный ветер, скорость которого составит до 21-26 м/с.
В то же время в восточных районах Башкирии ожидается мокрый снег, гололедица, местами туман. Возможно ухудшение видимости на дорогах до 500 метров и менее.
Ухудшение погоды спровоцировать циклон, пришедший на территорию республики со Скандинавии, объяснили метеорологи. Пока он властвует в регионе, погода будет неблагоприятной. Помимо снега ожидаются довольно сильные дожди, а температура воздуха ночью и днем составит от 0° до +5°.
В начале следующей недели в республику начнут проникать холодные арктические массы, температура воздуха снизится до минусовых значений. Дожди сменятся снегом.