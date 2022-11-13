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МЧС предепредило жителей Башкирии об опасности

Сегодня, 09:58

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за опасных метеоусловий

Особый режим объявлен в воскресенье, 13 ноября.

Неблагоприятная погода ожидается в южных районах республики. Согласно прогнозу Башгидрометеоцентра, там будет бушевать очень сильный ветер, скорость которого составит до 21-26 м/с.

В то же время в восточных районах Башкирии ожидается мокрый снег, гололедица, местами туман. Возможно ухудшение видимости на дорогах до 500 метров и менее.

Ухудшение погоды спровоцировать циклон, пришедший на территорию республики со Скандинавии, объяснили метеорологи. Пока он властвует в регионе, погода будет неблагоприятной. Помимо снега ожидаются довольно сильные дожди, а температура воздуха ночью и днем составит от 0° до +5°.

В начале следующей недели в республику начнут проникать холодные арктические массы, температура воздуха снизится до минусовых значений. Дожди сменятся снегом.

#Наталья Балыкова#Общество
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