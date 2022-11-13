МЧС предепредило жителей Башкирии об опасности

Ухудшение погоды спровоцировать циклон, пришедший на территорию республики со Скандинавии, объяснили метеорологи. Пока он властвует в регионе, погода будет неблагоприятной. Помимо снега ожидаются довольно сильные дожди, а температура воздуха ночью и днем составит от 0° до +5°.