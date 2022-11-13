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Мавлиев рассказал о том, какие изменения планирует на набережной в Уфе в новый год

Вчера, 20:20

Мэр Уфы Мавлиев сообщил о планах открыть на набережной резиденцию Деда Мороза

Точное местоположение пока не утвердили, но скорее всего, сказочного деда разместят на набережной.

Об этом сам Ратмир Мавлиев рассказал в интервью Business FM.

«Сегодня мы определяемся с местом размещения. Я сам внутренне склоняюсь к набережной — там, в районе катка, усилить ещё резиденцией Деда Мороза», — сообщил он.

Переговоры с Великим Устюгом по этому поводу уже начались. Мавлиев объяснил, что в Уфе живет очень много детей, город посещает большое число гостей. Поэтому здесь, по его мнению, должна быть резиденция новогоднего волшебника — чтобы любой желающий мог прийти к Деду Морозу и получить подарок.

Планируется, что резиденцию откроют с 25 декабря. Дед Мороз будет принимать посетителей до 14 января.

#Наталья Балыкова#Общество#Город#2
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