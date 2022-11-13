Мавлиев рассказал о том, какие изменения планирует на набережной в Уфе в новый год

Переговоры с Великим Устюгом по этому поводу уже начались. Мавлиев объяснил, что в Уфе живет очень много детей, город посещает большое число гостей. Поэтому здесь, по его мнению, должна быть резиденция новогоднего волшебника — чтобы любой желающий мог прийти к Деду Морозу и получить подарок.