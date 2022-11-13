Мавлиев рассказал о том, какие изменения планирует на набережной в Уфе в новый год

Об этом сам Ратмир Мавлиев рассказал в интервью Business FM.
«Сегодня мы определяемся с местом размещения. Я сам внутренне склоняюсь к набережной — там, в районе катка, усилить ещё резиденцией Деда Мороза», — сообщил он.
Переговоры с Великим Устюгом по этому поводу уже начались. Мавлиев объяснил, что в Уфе живет очень много детей, город посещает большое число гостей. Поэтому здесь, по его мнению, должна быть резиденция новогоднего волшебника — чтобы любой желающий мог прийти к Деду Морозу и получить подарок.
Планируется, что резиденцию откроют с 25 декабря. Дед Мороз будет принимать посетителей до 14 января.