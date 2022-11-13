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Количество не перешло в качество. «Салават Юлаев» доминировал, но проиграл «Барысу»

Сегодня, 16:18
Фото: ХК «Салават Юлаев»
Окончание серии из 13 игр с набранными очками, изменения в игре гостей по сравнению с прошлым матчем, полезные действия Глеба Кузьмина и комментарий Евгения Тимкина — в материале Mkset.

«СЮ» в следующем сезоне нужен новый третий комплект формы

Три года «юлаевцы» одеваются в черное на домашние матчи по выходным и праздникам. Многим болельщикам это нравится, но разнообразие не повредит. Плюс подобный формат в лиге уже не нов.

Следующий сезон 23/24 — не юбилейный ни в каких отношениях. Ни «круглой» годовщины клуба, ни чемпионства. Для КХЛ он тоже имеет «обычный» 16-й порядковый номер. Значит, больше свободы творчества.

По регламенту домашний комплект должен быть темным — отметаются белый, желтый, оранжевый и голубой цвета в качестве основных. Красный порадует одного из партнеров клуба, но может быть не принят общественностью.

Можно использовать вместо синего темно-фиолетовый — он отлично сочетается с зеленым и золотистым из логотипа. Можно договориться с благотворительным фондом о тематической форме.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Классический вариант — изготовить ретро-свитеры. Необязательно идти далеко в прошлое. Джерси 2006–2009 годов для многих станут приятной ассоциацией с первым чемпионством. Возможно, их эскизы еще сохранились в клубе и это упростит пошив.

Можно изменить формулу «третий комплект — по выходным». Например, «Каролина» заранее анонсировала какие матчи проведет в черном. Это позволит выгодно выделить «не топовые» встречи и привлечь болельщиков.

Игру с «Барысом» посетили 6885 человек — прервалась серия из четырех матчей с 7200+ зрителями на стадионе. Возможно, реакция на поражение от «Авангарда», но в идеале фан-базу надо нарастить так, чтобы ходили и в проигрышные отрезки. Форма — мини-метод.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Почти установили рекорд. Серии игр с набранными очками в одной «регулярке» «Салавата» в КХЛ

Матч 13 ноября поставил точку в 13-матчевой серии матчей с набранными очками. За этот отрезок команда из Башкирии выиграла девять встреч и потерпела четыре буллитных поражения.

Успешный отрезок начался дома 8 октября («Динамо» 3:2Б) и завершился так же на своем льду 11 ноября («Авангард» 3:4Б). Голы за отрезок: 43-25. Этот период вывел «юлаевцев» в лидеры Востока.

Сейчас «юлаевцы» формально вторые, «Автомобилист» с 40 очками идет первым за счет большего числа побед в основное время (15 против 14).

Клубный рекорд на этапе КХЛ был установлен тоже при участии Виктора Козлова, но еще в качестве игрока. В чемпионате 09/10 «зелено-белые» выдали 16 подряд игр с набранными очками, выиграв 14. 

  • 16 — 09/10 (14-0-2)
  • 13 — 08/09, 22/23 (9-0-4)
  • 12 — 09/10
  • 11 — 08/09, 20/21
  • 10 — 08/09, 10/11, 21/22
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Юлаевцы» контролировали игру, но не прорвались через плотную защиту

Поражение, в котором оппонент значительно превосходит по терпению. «Барыс» заблокировал 27 уфимских бросков. «Авангард» — 21. «Амур» — тоже 27. Лишь «Зеленое дерби» выносится за скобки.

Три из четырех проигрышей за шестиматчевый отрезок характеризуются именно этим. Еще добавим «Нефтехимик» — их удалось победить, но огромными трудами и подопечные Олега Леонтьева приняли на себя 26 бросков.

Блокшоты не только напрямую помогают голкиперу, но и способствуют контролю — появляется шанс подобрать шайбу и развернуть атаку, смениться, вынести ее в меньшинстве и так далее.

Во многом этим и объясняется снова столь низкий — меньше 40% — процент бросков, дошедших до створа соперника.

  СЮ Барыс Δ
Corsi for (CF) 84 25 59
CF, % 77.06% 22.94% 54.13%
Голы 5 на 5 0 1 -1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 23 10 13
PDO, % 90.00% 110.00% -20.00%
Броски мимо створа 42 12 30
БВ вообще 26 15 11
Доля БВ в общем числе бросков 38.24% 55.56% -17.32%
БВ за минуту в атаке 1.24 2.69 -1.46
Блокшоты за минуту в защите 1.26 1.28 -0.03
БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1
БВ со входа в зону 5 на 5 2 1 1
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 4 5 -1
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 2 2 0
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 2 -2
БВ первой тройки 5 1 4
БВ защитников 10 7 3
Пробросы 5 на 5 0 7 -7
ВВбр после пробросов 4 3 1
Вход 5 на 5 30 8 22
Брак при входе 5 на 5 24 10 14
Эффективные попытки входа, % 55.56% 44.44% 11.11%
Вброс 5 на 5 4 3 1
Брак при вбросе 5 на 5 18 15 3
Эффективные попытки вброса, % 18.18% 16.67% 1.52%
Использование входа 5 на 5, % 71.05% 50.00% 21.05%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 26 12 14
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 87 43 44
Эффективные смены в атаке, % 29.89% 27.91% 1.98%
Вход 5 на 5 с БВ 10 3 7
Вход 5 на 5 с БВ, % 18.52% 16.67% 1.85%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 1 0
Вброс 5 на 5 с БВ, % 4.55% 5.56% -1.01%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 13 6 7
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11.50% 10.91% 0.60%
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Андрей Скабелка, главный тренер гостей, не скрывал желания перетерпеть «СЮ» и сыграть плотнее. В этом ключевое отличие от предыдущей уфимской встречи, в которой хозяева лихо победили 5:1.

Тогда «Барыс» был излишне пассивен, сейчас они осознанно отдали инициативу, совсем не рисковали в атаке (50% вброса не просто так), чтобы добиться своего, когда «Салават» раскроется. Получилось даже лучше, чем хотели.

Соперник отказался от 1-3-1 в средней зоне выбрав 2-2-1 и отрезками даже 4-1 в третьем периоде. В своей зоне они не были блестящими разрушителям, но прерывали много передач, были солидны в подборе и осознанно пробрасывались.

Натиск хозяева вполне демонстрировали с первых минут. Просто сравнение: первые пять минут с «Авангардом» были проиграны по броскам 0-4. С «Барысом» выиграны 4-0.

В однообразии атак точно не упрекнуть - и с синей стреляли, и заводить из-за ворот пытались, и подставления были, и Кадейкин со Шмелевым искали дальнюю штангу.

Главный тренер Виктор Козлов отмечал порой лишний пас в атаке и недостаток хладнокровия, вновь напомним о молодых в составе. Такой матч - прямо идеальный урок для них.

Тем ценнее для оппонента последние смены - за пять последних минут Уфа не сумела ни разу потревожить Юлиуса Гудачека. В прошлом уфимском матче люди посмеивались над словаком, а теперь у него "сухарь".

В видео ниже - суть игры против Астаны.

Такие шайбы пропускать досадно. Егор Петухов забил лакросс-гол

Наверное, в планах Андрея Скабелки было выдержать давление и добиться своего в контратаке или большинстве, но получилось нетривиально. A surprise, to be sure, but a welcome one, как говорил в «Звездных Войнах» будущий Император Палпатин.

Такие голы сложны для вратарей, ведь у них нет глаз на затылке. Лакросс-голы постепенно становятся мейнстримом, но все еще не вошли в обычный арсенал хоккеистов и пока не изобретено стандартных контрприемов.

Остается развести руками и выразить уважение нападающему Егору Петухову за оригинальное решение. Даже главный тренер удивился.

Глеб Кузьмин провел хороший матч

Конец игры с «Авангардом» номер 87 проводил уже не в четвертом, а в третьем сочетании, заменив там Данила Аймурзина. Противостояние с «Барысом» Аймурзин пропускал, а Кузьмина заявили сразу в третье звено. Алексей Пустозеров пока травмирован.

Кузьмина можно включить в число трех звезд матча. Ясно, что первые двумя будут Гудачек и Петухов, а из уфимцев я бы отметил как раз Глеба:

  • 5-я минута: на нем сфолил Аркадий Шестаков,
  • 23-25-я минуты, меньшинство во время удаления Владислава Картаева: сначала вместе с Данилом Алалыкиным уходили в контратаку 2 в 1 (не довели), затем принял на себя бросок соперника,
  • 28-я минута: на нем сфолил Нельсон Ножье,
  • 48-я минута: с правого фланга делает Данилу Башкирову передачу на один из острейших моментов матча.

Конечно, не лакросс, но это другого сорта польза для команды, таких игроков нередко выделяют сами партнеры. Когда (не если, а когда) Кузьмин забросит, болельщики будут особенно рады за экс-лидера «Толпара».

Как быть «Салавату Юлаеву» после четвертого поражения в шести матчах?

Пока — продолжать гнуть свою линию и принципиально не менять тактику, требуются скорее штрихи. Когда ты примерно на 15 с половиной минут больше соперника играешь в атаке — и действительно играешь, а не тупишь — наверное, что-то ты уже умеешь.

Пожалуй, уфимцам требуется быстрее водить шайбу в чужой зоне, стягивать защитников, раскачивать вратаря. Приблизительно так "Авангард" ведь и сравнял счет в концовке предыдущего матча.

Проблем с творчеством нет - только Егор Сучков и Иван Дроздов явно не ограничивают себя в финтах. Непохоже, что "юлаевцы" проседают по физике - календарь в целом весьма адекватный.

Менять тройки? Скорее, искать пути на тренировках. Если прямо сейчас, допустим, убрать из третьего звена Башкирова, а из второго - Сучкова, сильно легче не станет. Напрячься стоит, если плохо пройдут оставшиеся игры домашней серии.

Евгений Тимкин: «Дали время на то, чтобы я полностью восстановился»

Форвард четвертого звена, недавно вернувшийся после травмы, подвел итоги встречи с «Барысом»

— Всю игру мы контролировали, много играли с шайбой, доминировали, много выигрывали борьбу, но немножко не получилось забить гол. Хорошо сыграл вратарь у «Барыса», и они хорошо в обороне отыграли.

— Может, стоило где-то сыграть попроще, «закопать»?

— Пытались, на самом деле. Лезли на ворота, создали хорошее давление у ворот. Может быть, доля везения сказалась.

— Две игры подряд у соперника много блокированных бросков. Что делать в подобных ситуациях?

— Играть хладнокровнее, хитрее. Убирать защитника, доводить шайбу до ворот.

— Плюсы выделите?

— Сделаем выводы. Надо переварить все это, спокойно, без паники, и идти дальше.

— За восемь игр нейтрализовали десять из одиннадцати попыток соперника в большинстве.

— Установка тренера. Я даже не обращал внимания на это, если честно. Играем, как нам говорят, мы выполняем.

— Серия из 13 игр с набранными очками стала второй для клуба за одну «регулярку» КХЛ. Как вам это достижение?

— Хотелось лучше, конечно. Нет предела совершенству. Старались, как могли.

— Как отреагировали на лакросс соперника?

— (после паузы) Хороший гол он нам забил.

— Вы не так давно вернулись в состав, как себя чувствуете, как влились в четвертую тройку?

— Восстановился полностью. Хорошо, что с пониманием отнеслись и тренерский штаб, и доктор, и руководство. Дали время на то, чтобы я полностью восстановился. Сейчас я чувствую себя хорошо.

— Как можете описать роль четвертого звена?

— Как, наверное, во всех клубах: сдерживающая функция, по возможности забить. Никто не исключает, что мы будем забивать. Мы стараемся. Мы тоже должны забивать.

Следующий матч

15 ноября 19:00. Салават Юлаев - Сочи

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