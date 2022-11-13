Количество не перешло в качество. «Салават Юлаев» доминировал, но проиграл «Барысу»

Три года «юлаевцы» одеваются в черное на домашние матчи по выходным и праздникам. Многим болельщикам это нравится, но разнообразие не повредит. Плюс подобный формат в лиге уже не нов.
Следующий сезон 23/24 — не юбилейный ни в каких отношениях. Ни «круглой» годовщины клуба, ни чемпионства. Для КХЛ он тоже имеет «обычный» 16-й порядковый номер. Значит, больше свободы творчества.
По регламенту домашний комплект должен быть темным — отметаются белый, желтый, оранжевый и голубой цвета в качестве основных. Красный порадует одного из партнеров клуба, но может быть не принят общественностью.
Можно использовать вместо синего темно-фиолетовый — он отлично сочетается с зеленым и золотистым из логотипа. Можно договориться с благотворительным фондом о тематической форме.
Классический вариант — изготовить ретро-свитеры. Необязательно идти далеко в прошлое. Джерси 2006–2009 годов для многих станут приятной ассоциацией с первым чемпионством. Возможно, их эскизы еще сохранились в клубе и это упростит пошив.
Можно изменить формулу «третий комплект — по выходным». Например, «Каролина» заранее анонсировала какие матчи проведет в черном. Это позволит выгодно выделить «не топовые» встречи и привлечь болельщиков.
Игру с «Барысом» посетили 6885 человек — прервалась серия из четырех матчей с 7200+ зрителями на стадионе. Возможно, реакция на поражение от «Авангарда», но в идеале фан-базу надо нарастить так, чтобы ходили и в проигрышные отрезки. Форма — мини-метод.
Матч 13 ноября поставил точку в 13-матчевой серии матчей с набранными очками. За этот отрезок команда из Башкирии выиграла девять встреч и потерпела четыре буллитных поражения.
Успешный отрезок начался дома 8 октября («Динамо» 3:2Б) и завершился так же на своем льду 11 ноября («Авангард» 3:4Б). Голы за отрезок: 43-25. Этот период вывел «юлаевцев» в лидеры Востока.
Сейчас «юлаевцы» формально вторые, «Автомобилист» с 40 очками идет первым за счет большего числа побед в основное время (15 против 14).
Клубный рекорд на этапе КХЛ был установлен тоже при участии Виктора Козлова, но еще в качестве игрока. В чемпионате 09/10 «зелено-белые» выдали 16 подряд игр с набранными очками, выиграв 14.
Поражение, в котором оппонент значительно превосходит по терпению. «Барыс» заблокировал 27 уфимских бросков. «Авангард» — 21. «Амур» — тоже 27. Лишь «Зеленое дерби» выносится за скобки.
Три из четырех проигрышей за шестиматчевый отрезок характеризуются именно этим. Еще добавим «Нефтехимик» — их удалось победить, но огромными трудами и подопечные Олега Леонтьева приняли на себя 26 бросков.
Блокшоты не только напрямую помогают голкиперу, но и способствуют контролю — появляется шанс подобрать шайбу и развернуть атаку, смениться, вынести ее в меньшинстве и так далее.
Во многом этим и объясняется снова столь низкий — меньше 40% — процент бросков, дошедших до створа соперника.
|СЮ
|Барыс
|Δ
|Corsi for (CF)
|84
|25
|59
|CF, %
|77.06%
|22.94%
|54.13%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|23
|10
|13
|PDO, %
|90.00%
|110.00%
|-20.00%
|Броски мимо створа
|42
|12
|30
|БВ вообще
|26
|15
|11
|Доля БВ в общем числе бросков
|38.24%
|55.56%
|-17.32%
|БВ за минуту в атаке
|1.24
|2.69
|-1.46
|Блокшоты за минуту в защите
|1.26
|1.28
|-0.03
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|1
|1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|4
|5
|-1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ первой тройки
|5
|1
|4
|БВ защитников
|10
|7
|3
|Пробросы 5 на 5
|0
|7
|-7
|ВВбр после пробросов
|4
|3
|1
|Вход 5 на 5
|30
|8
|22
|Брак при входе 5 на 5
|24
|10
|14
|Эффективные попытки входа, %
|55.56%
|44.44%
|11.11%
|Вброс 5 на 5
|4
|3
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|18
|15
|3
|Эффективные попытки вброса, %
|18.18%
|16.67%
|1.52%
|Использование входа 5 на 5, %
|71.05%
|50.00%
|21.05%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|12
|14
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|87
|43
|44
|Эффективные смены в атаке, %
|29.89%
|27.91%
|1.98%
|Вход 5 на 5 с БВ
|10
|3
|7
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|18.52%
|16.67%
|1.85%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|1
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|4.55%
|5.56%
|-1.01%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|13
|6
|7
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11.50%
|10.91%
|0.60%
Андрей Скабелка, главный тренер гостей, не скрывал желания перетерпеть «СЮ» и сыграть плотнее. В этом ключевое отличие от предыдущей уфимской встречи, в которой хозяева лихо победили 5:1.
Тогда «Барыс» был излишне пассивен, сейчас они осознанно отдали инициативу, совсем не рисковали в атаке (50% вброса не просто так), чтобы добиться своего, когда «Салават» раскроется. Получилось даже лучше, чем хотели.
Соперник отказался от 1-3-1 в средней зоне выбрав 2-2-1 и отрезками даже 4-1 в третьем периоде. В своей зоне они не были блестящими разрушителям, но прерывали много передач, были солидны в подборе и осознанно пробрасывались.
Натиск хозяева вполне демонстрировали с первых минут. Просто сравнение: первые пять минут с «Авангардом» были проиграны по броскам 0-4. С «Барысом» выиграны 4-0.
В однообразии атак точно не упрекнуть - и с синей стреляли, и заводить из-за ворот пытались, и подставления были, и Кадейкин со Шмелевым искали дальнюю штангу.
Главный тренер Виктор Козлов отмечал порой лишний пас в атаке и недостаток хладнокровия, вновь напомним о молодых в составе. Такой матч - прямо идеальный урок для них.
Тем ценнее для оппонента последние смены - за пять последних минут Уфа не сумела ни разу потревожить Юлиуса Гудачека. В прошлом уфимском матче люди посмеивались над словаком, а теперь у него "сухарь".
В видео ниже - суть игры против Астаны.
Наверное, в планах Андрея Скабелки было выдержать давление и добиться своего в контратаке или большинстве, но получилось нетривиально. A surprise, to be sure, but a welcome one, как говорил в «Звездных Войнах» будущий Император Палпатин.
Такие голы сложны для вратарей, ведь у них нет глаз на затылке. Лакросс-голы постепенно становятся мейнстримом, но все еще не вошли в обычный арсенал хоккеистов и пока не изобретено стандартных контрприемов.
Остается развести руками и выразить уважение нападающему Егору Петухову за оригинальное решение. Даже главный тренер удивился.
Конец игры с «Авангардом» номер 87 проводил уже не в четвертом, а в третьем сочетании, заменив там Данила Аймурзина. Противостояние с «Барысом» Аймурзин пропускал, а Кузьмина заявили сразу в третье звено. Алексей Пустозеров пока травмирован.
Кузьмина можно включить в число трех звезд матча. Ясно, что первые двумя будут Гудачек и Петухов, а из уфимцев я бы отметил как раз Глеба:
Конечно, не лакросс, но это другого сорта польза для команды, таких игроков нередко выделяют сами партнеры. Когда (не если, а когда) Кузьмин забросит, болельщики будут особенно рады за экс-лидера «Толпара».
Пока — продолжать гнуть свою линию и принципиально не менять тактику, требуются скорее штрихи. Когда ты примерно на 15 с половиной минут больше соперника играешь в атаке — и действительно играешь, а не тупишь — наверное, что-то ты уже умеешь.
Пожалуй, уфимцам требуется быстрее водить шайбу в чужой зоне, стягивать защитников, раскачивать вратаря. Приблизительно так "Авангард" ведь и сравнял счет в концовке предыдущего матча.
Проблем с творчеством нет - только Егор Сучков и Иван Дроздов явно не ограничивают себя в финтах. Непохоже, что "юлаевцы" проседают по физике - календарь в целом весьма адекватный.
Менять тройки? Скорее, искать пути на тренировках. Если прямо сейчас, допустим, убрать из третьего звена Башкирова, а из второго - Сучкова, сильно легче не станет. Напрячься стоит, если плохо пройдут оставшиеся игры домашней серии.
Форвард четвертого звена, недавно вернувшийся после травмы, подвел итоги встречи с «Барысом»
— Всю игру мы контролировали, много играли с шайбой, доминировали, много выигрывали борьбу, но немножко не получилось забить гол. Хорошо сыграл вратарь у «Барыса», и они хорошо в обороне отыграли.
— Может, стоило где-то сыграть попроще, «закопать»?
— Пытались, на самом деле. Лезли на ворота, создали хорошее давление у ворот. Может быть, доля везения сказалась.
— Две игры подряд у соперника много блокированных бросков. Что делать в подобных ситуациях?
— Играть хладнокровнее, хитрее. Убирать защитника, доводить шайбу до ворот.
— Плюсы выделите?
— Сделаем выводы. Надо переварить все это, спокойно, без паники, и идти дальше.
— За восемь игр нейтрализовали десять из одиннадцати попыток соперника в большинстве.
— Установка тренера. Я даже не обращал внимания на это, если честно. Играем, как нам говорят, мы выполняем.
— Серия из 13 игр с набранными очками стала второй для клуба за одну «регулярку» КХЛ. Как вам это достижение?
— Хотелось лучше, конечно. Нет предела совершенству. Старались, как могли.
— Как отреагировали на лакросс соперника?
— (после паузы) Хороший гол он нам забил.
— Вы не так давно вернулись в состав, как себя чувствуете, как влились в четвертую тройку?
— Восстановился полностью. Хорошо, что с пониманием отнеслись и тренерский штаб, и доктор, и руководство. Дали время на то, чтобы я полностью восстановился. Сейчас я чувствую себя хорошо.
— Как можете описать роль четвертого звена?
— Как, наверное, во всех клубах: сдерживающая функция, по возможности забить. Никто не исключает, что мы будем забивать. Мы стараемся. Мы тоже должны забивать.
15 ноября 19:00. Салават Юлаев - Сочи