До конца года в Башкирии станут электронными еще семь популярных госуслуг

— Массовые социально значимые госуслуги в полном объеме переводятся в электронный вид. До конца года еще семь услуг будут переведены в цифровой вид, — подтвердил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов. — Популярными услугами считаются государственные сервисы, выведенные на портал Госуслуг, по которым за год направляется свыше 100 тыс. заявлений, и муниципальные услуги, насчитывающие более 40 тыс. заявлений в год. Такими считаются, к примеру, регистрация рождения ребенка, назначение пенсии, выдача загранпаспорта, запись в кружки и секции, назначение выплат на детей и другие госуслуги.