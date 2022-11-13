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До конца года в Башкирии станут электронными еще семь популярных госуслуг

Сегодня, 16:32
Фото: 1MI
Минцифры РБ сообщает, что еще семь массовых социально-значимых государственных услуг будут доступны пользователям портала Госуслуг в электронной форме.

— Массовые социально значимые госуслуги в полном объеме переводятся в электронный вид. До конца года еще семь услуг будут переведены в цифровой вид, — подтвердил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов. — Популярными услугами считаются государственные сервисы, выведенные на портал Госуслуг, по которым за год направляется свыше 100 тыс. заявлений, и муниципальные услуги, насчитывающие более 40 тыс. заявлений в год. Такими считаются, к примеру, регистрация рождения ребенка, назначение пенсии, выдача загранпаспорта, запись в кружки и секции, назначение выплат на детей и другие госуслуги.

К концу года станет возможным в электронной форме оформить аттестацию педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, установить статус многодетной семьи, оформить пособие на ребенка из малообеспеченной семьи, записать на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, оформить предоставление информации об объектах имущественного учета, выдачу выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия, а также  приватизировать жилье.

Минцифры РБ отмечает, что задача по переводу массовых социальных значимых услуг (МСЗУ) в электронную форму реализуется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Опыт перевода МСЗУ в электронный вид в Башкирии начался в августе 2020 года. Всего в Башкортостане в электронный формат переведено 75 услуг из 82 требуемых к переводу.

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