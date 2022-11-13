«Числимся как мертвые души»: мобилизованные из Башкирии пожаловались на экипировку

Видеообращение опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». На кадрах — мужчины в военной форме, однако лица их скрыты. Они демонстрируют бронежилеты, якобы выданные им руководством полка.
«Кругом ходят слухи, что наш полк числится как „мертвые души“. Выдали бронежилеты, которые нельзя надеть полностью, как нужно», — объясняет один из авторов обращения.
Видно, что броня, надетая на мужчин, действительно закрывает только грудь, а живот и нижняя часть тела не защищены. Автор обращения утверждает, что на видео лишь малая часть военнослужащих, а остальные находятся на выполнении боевого задания.
Также он отмечает, что мобилизованные не отказываются идти «на переднюю линию фронта», но хотели бы получить нормальное снаряжение.
«Будто нас просто списывают. Мы все хотим вернуться домой живыми и здоровыми», — отмечается в обращении.
В телеграм-канале утверждается, что на кадры попали мобилизованные из Башкирии, однако официального подтверждения изложенным фактам у Mkset нет. Видеозапись полностью анонимизирована, изменен даже голос говорящего человека. Мы запросили комментарий в республиканском военкомате.