Чиновники Башкирии направят на охрану 25,4 млн рублей

Охранные посты нужно будет выставить в зданиях Дома Республики, регионального парламента, Минсельхоза, Минземимущества, Минпрома, конгресс-бюро. Также необходимо будет охранять территорию Советской площади и клубного дома «Трилогия» (там предположительно живут высшие чиновники Башкирии) и расположенный на проспекте Салавата Юлаева памятник архитектуры «Дом Тушновых», который ранее занимал Арбитражный суд Башкирии. Помимо этого подрядчик обязан будет обеспечить охрану во время выездных мероприятий на территории Башкирии.