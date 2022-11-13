Башкирия нарастила экспорт молочной продукции в Китай

Первые партии мелеузовской продукции «Молоко сухое цельное 26%», фасованной в жестяную банку по 0,45 кг, комбинат экспортировал в Поднебесную в середине года. Натуральный продукт пришелся по вкусу китайскому потребителю. В конце октября предприятие отгрузило в КНР уже третью партию — 19 тыс. 343 кг или почти 43 тысячи банок сухого молока.