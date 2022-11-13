mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкирия нарастила экспорт молочной продукции в Китай

Сегодня, 16:26
Фото: 1MI
Молочноконсервный комбинат из Мелеузовского района уверенно закрепляется на китайском рынке со своей продукцией, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Первые партии мелеузовской продукции «Молоко сухое цельное 26%», фасованной в жестяную банку по 0,45 кг, комбинат экспортировал в Поднебесную в середине года. Натуральный продукт пришелся по вкусу китайскому потребителю. В конце октября предприятие отгрузило в КНР уже третью партию — 19 тыс. 343 кг или почти 43 тысячи банок сухого молока.

Производитель молочной продукции прошел все необходимые процедуры обследования и включен в реестр экспортеров в федеральную систему «Цербер» и в перечень российских предприятий молочного сектора, которым разрешен экспорт в Китай. Молочная продукция изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу в подведомственных Россельхознадзору лабораториях.

Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
Сегодня, 15:28
«Числимся как мертвые души»: мобилизованные из Башкирии пожаловались на экипировку
Сегодня, 13:46
Власти Уфы потратит 29 миллионов рублей на два ледовых городка к Новому году
Вчера, 20:22
Куница-гигант, урны и курай: каким стал парк «Кашкадан» в Уфе и что ждет его зимой
Вчера, 16:53
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
11 ноября, 14:25
Будет ли объявлена трудовая мобилизация студентов в Башкирии
11 ноября, 17:06