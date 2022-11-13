Башкирия нарастила экспорт молочной продукции в Китай

Первые партии мелеузовской продукции «Молоко сухое цельное 26%», фасованной в жестяную банку по 0,45 кг, комбинат экспортировал в Поднебесную в середине года. Натуральный продукт пришелся по вкусу китайскому потребителю. В конце октября предприятие отгрузило в КНР уже третью партию — 19 тыс. 343 кг или почти 43 тысячи банок сухого молока.
Производитель молочной продукции прошел все необходимые процедуры обследования и включен в реестр экспортеров в федеральную систему «Цербер» и в перечень российских предприятий молочного сектора, которым разрешен экспорт в Китай. Молочная продукция изготовлена из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу в подведомственных Россельхознадзору лабораториях.
Напомним, в стране реализуется инициированный президентом Владимиром Путиным национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.