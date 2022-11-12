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Власти Уфы потратит 29 миллионов рублей на два ледовых городка к Новому году

Вчера, 15:22
Фото: 1MI
Соответствующий тендер был объявлен на сайте Госзакупок.

На сайте Госзакупопк власти Уфы ищут подрядчика для возведения двух ледовых городков к Новому году, начальная стоимость контракта 29,1 миллиона рублей. Финансироваться проект будет из городского бюджета. 

Так, до 15 декабря подрядчик должен будет обустроить два ледовых городка на улице Театральной и площади имени Ленина перед зданием Горсовета. В частности, должны появиться деревянные и ледяные горки, ограждения изо льда и ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также подрядчик должен установить пиксельные ели и развесить гирлянды.

Напомним, в понедельник, 7 ноября, глава Башкирии на оперативном совещании заявил, что в этом году дополнительная роскошь под запретом. 

- С тем, что мы называем определенной роскошью, подсветкой, - не спешите с этим. Новогодние елки, количество площадок должно быть обязательно, никто новый год не отменяет. Но то, что мы могли в тучные годы делать, мы не делаем, - подчеркнул он.

Ранее Mkset рассказывал, как власти Башкирии закупают украшения к Новому году вопреки запрету Хабирова. 

Ёлочки и горочки: как власти Башкирии закупают украшения вопреки запрету Хабирова
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#Элина Сайфранова
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