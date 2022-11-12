Власти Уфы потратит 29 миллионов рублей на два ледовых городка к Новому году

Так, до 15 декабря подрядчик должен будет обустроить два ледовых городка на улице Театральной и площади имени Ленина перед зданием Горсовета. В частности, должны появиться деревянные и ледяные горки, ограждения изо льда и ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также подрядчик должен установить пиксельные ели и развесить гирлянды.