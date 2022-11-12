В Уфе после пожара открылся ТГК «Меркурий»

Напомним, что возгорание началось вечером 9 сентября и полностью ликвидировать его удалось только утром 11 сентября. Спустя день в сети появилось видео изнутри «Меркурия» после страшного пожара. Так, автор видео ролика — женщина, судя по всему, являлась арендатором бутика. Она не скрывает своего удивления и ужаса, ведь от ее магазина и товаров ничего не осталось. На кадрах женщины сообщают, что в кассах магазинов также находились деньги. А уже 15 сентября продавцы объявили распродажу вещей возле центрального входа в ТГК.