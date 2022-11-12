mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе после пожара открылся ТГК «Меркурий»

Вчера, 20:35
9 сентября в торговом комплексе произошел крупный пожар. Как позже сообщали арендаторы торговых мест, сгорело все дотла.

Стало известно об открытии ТКГ «Меркурий» после крупного пожара, который произошел вечером 9 сентября. Так, о возобновлении работы сообщается в социальных сетях торгово-гостиничного комплекса. 

Напомним, что возгорание началось вечером 9 сентября и полностью ликвидировать его удалось только утром 11 сентября. Спустя день в сети появилось видео изнутри «Меркурия» после страшного пожара. Так, автор видео ролика — женщина, судя по всему, являлась арендатором бутика. Она не скрывает своего удивления и ужаса, ведь от ее магазина и товаров ничего не осталось. На кадрах женщины сообщают, что в кассах магазинов также находились деньги. А уже 15 сентября продавцы объявили распродажу вещей возле центрального входа в ТГК. 

К слову, накануне стала известна предварительная причина сентябрьского пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе. Причиной серьезного пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе мог стать поджог. Об этом Mkset сообщил информированный источник, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Стала известна предварительная причина сентябрьского пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Куница-гигант, урны и курай: каким стал парк «Кашкадан» в Уфе и что ждет его зимой
Вчера, 16:53
Будет ли объявлена трудовая мобилизация студентов в Башкирии
11 ноября, 17:06
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
11 ноября, 14:25
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
11 ноября, 10:06
В Башкирии снег ляжет на неделю позже климатических сроков
Вчера, 15:45
В Башкирии продолжают дорожать фрукты и овощи
Вчера, 13:57