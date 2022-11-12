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В Башкирии в 2022 году 227 жителей были лишены родительский прав

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI

В Башкирии сократилось лишенных по-родительски прав граждан

Об этом гласят данные министерства труда, семьи и соцзащиты Башкирии.

Так, в период с января по сентябрь 2022 года 227 жителей республики были лишены родительный прав на 280 детей, что на 47% и 52% меньше показателей 2021 года. Тогда родительный прав на 589 детей были лишены 428 граждан.

В министерстве труда, семьи и соцзащиты Башкирии заявляют, что снижение данных показателей связано с профилактической работой органов опеки и адресной социальной поддержкой семей с детьми.

На данный момент в республике около 11 тысяч детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

#Элина Сайфранова
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