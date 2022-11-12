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В Башкирии простились с погибших в ходе СВО 21-летним Константином Шляпниковым

Вчера, 15:43
Фото: Администрация Янаульского района РБ // vk.com
Похоронили погибшего в Пермском крае.

В Башкирии простились с погибшихм в ходе специальной военной операции на Украине 21-летним рядовым Константином Шляпниковым. Об этом в своих социальных сетях сообщает администрация Янаульского района. 

Известно, что с февраля по май 2022 года Константин Шляпников находился в служебной командировке на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. 1 октября 2022 года вновь отбыл в зону специальной военной операции. Погиб 24 октября.

Как сообщают в муниципалитете, Константин Шляпников родился в городе Кунгуре Пермского края, а в 2020 году его семья переехала в Янаульский район. 

 

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