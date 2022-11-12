В Башкирии продолжают дорожать фрукты и овощи

В Башкирии с 31 октября и по 7 ноября на 9,9% подорожала капуста - стоимость за один килограмм поднялась до 20 рублей. Согласно данным аналитиков Башстата, в цене на 5,9% поднялись и бананы, теперь один килограмм плода обойдется жителям региона в 93 рубля. Далее, на 4,7% подорожали помидоры и шоколадные конфеты - стоимость выросла до 110 и 397 рублей за килограмм соответственно.