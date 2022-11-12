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В Башкирии продолжают дорожать фрукты и овощи

Сегодня, 08:57
Фото: 1MI

В Башкирии за неделю капута подорожала почти на 10%

Об этом гласят данные Башстата.

В Башкирии с 31 октября и по 7 ноября на 9,9% подорожала капуста - стоимость за один килограмм поднялась до 20 рублей. Согласно данным аналитиков Башстата, в цене на 5,9% поднялись и бананы, теперь один килограмм плода обойдется жителям региона в 93 рубля. Далее, на 4,7% подорожали помидоры и шоколадные конфеты - стоимость выросла до 110 и 397 рублей за килограмм соответственно. 

Между тем, за неделю на 3,8% подешевел черный чай - до 1 123 рубля, а также фруктово-ягодные консервы для детского питания, их стоимость упала на 3,7% и теперь составляет 502 рубля. 

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#Элина Сайфранова
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