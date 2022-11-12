Куница-гигант, урны и курай: каким стал парк «Кашкадан» в Уфе и что ждет его зимой

Ровно пять месяцев назад в день города — 12 июня в Уфе состоялось торжественное открытие парка «Кашкадан». Реконструкция парка продлилась без малого четыре года. На церемонии открытия собралось несколько десятков тысяч уфимцев и гостей города.
Местные жители признавались, что парк изменился до неузнаваемости — на его территории появились смотровые площадки, амфитеатр, бесконечные беседки и патио; береговую линию некогда сплошь заросшую побегами камыша и рогоза, усыпал белый песок, а в воде озера мерцают радугой неоновые вспышки. Несмотря на бесчисленные изменения в парке, состоявшееся 12 июня открытие, вопреки своему масштабу, было техническим. Подтверждением тому служили снующие туда-сюда работники в ярко-оранжевых касках, строительный мусор, а также то и дело раздававшиеся в парке стук молотков и завывание дрели.
Ранее мы уже рассказывали, как выглядел парк за несколько дней до открытия. Теперь же Mkset решил проверить, что изменилось в парке спустя пять месяцев, а заодно узнать, что какие изменения ждут его с наступлением холодного времени года.
Среди наиболее очевидных изменений — деревянная скульптура куницы. Ранее куницу, высеченную из цельного дуба, презентовали в рамках конкурса «Изгибы формы», где та заняла призовое место. Сейчас необычная скульптура украсила собой смотровую площадку парка, тем самым добавив ему аутентичности. Отметим, что символ города появился и на церемонии открытия парка — огромная фигура зверька появилась в небе в тот день. Появление «летающей» куницы обошлось в почти четыре миллиона — подробнее Mkset рассказывал об этом здесь.
До реконструкции в парке было множество палаток и кафе, где продавалось все: от шаурмы и сахарной ваты до вертолетов на радиоуправлении. Все они разительно отличались друг от друга своим внешним видом — какие-то из них имели вид по-настоящему устрашающий. Старожилы района здесь, вероятно, вспомнят монструозного вида ресторан-корабль, который в течение нескольких лет стоял закрытым на одном из склонов. Теперь же дизайн всего общепита и торговых точек в парке выполнен в едином стиле. Примечательно, что практически на каждом из них появился цветок курая — символ республики.
Несколько инородно, как ни странно, на общем фоне смотрится большой амфитеатр со сценой. Он появился здесь ещё несколькими годами ранее и в своё время успел изрядно пострадать от тегов и граффити. Сейчас сцена выкрашена тёмно-голубой краской, скрывшей собой те старые следы мелкого вандализма. Однако же что-то все же отличает сцену от прочей парковой архитектуры, и на общее полотно она привносит толику анахронизма.
Несколько месяцев назад доступ ко многим объектам в парке был ограничен — вход преграждали заслоны и красно-белые оградительные ленты. Их можно было увидеть у лестницы, соединяющей парк со «старым Сипайлово», а также у наблюдательных вышек, с которых спасатели отслеживали ситуацию на воде во время пляжного сезона. Теперь же ко всем этим объектам пройти можно беспрепятственно.
Белый песок на фоне затяжных осенних осадков пожелтел. Само же озеро постепенно сковывает лёд, тем самым вынуждая многочисленную популяцию уток, поселившихся на озере, скитаться по лужайкам парка, сбившись в небольшие стайки. Меж тем по периметру озера также наблюдаются изменения.
Например, там высадили молодые деревья — тонкие стволы, которых подпоясаны колышками. Там же вдоль берега появились небольшие кустарники и зеленые насаждения, призванные, судя по всему, разнообразить собой местный ландшафт. В отдельных же локациях появились шары-светильники разных размеров — особенно впечатляюще те выглядели на воде, оттеняя своим мягким светом буйство красок неоновой подсветки.
Некоторые нововведения в парке носят чуть более прагматический характер. На вымощенной деревянными досками дорожке вдоль озера появились урны для мусора. Отметим, что ранее не посетители парка жаловались на их нехватку. Если на «верхнем ярусе» парка их было достаточно, то на прогулочной тропе у озера урн явно не доставало.
Интерес горожан к парку не утихал, кажется, на протяжении всего лета. Каждый день на пляже собирались десятки уфимцев, желающих окунуться в прохладную воду. Примечательно, что на пляже продолжительное время было запрещено купаться, о чем сейчас свидетельствуют установленные на берегу аншлаги. Однако даже несмотря на запрет, некоторые жители города все же не устояли перед искушением искупаться.
Примечательно, что едва ли не сразу после открытия, вода в парке начала «цвести». Поросль ярко-зеленой тины особенно выделялась на фоне прозрачной воды недавно очищенного озера. Ситуацию прокомментировали в мэрии, сообщив, что одним из способов борьбы с «цветением» станет запуск в водоём рыб. От данной идеи, однако, впоследствии отказались. В настоящий же момент разглядеть, водоросли в озере уже не получится, ведь оно уже активно покрывается ледяной коркой.
С наступлением осени и завершением купального сезона в парке прекратилось и лазерное шоу, увидеть которое уфимцы съезжались со всего города. Говоря о популярности светогого представления, нужно также отметить открытие наземного пешеходного перехода. Тот был закрыт в течение нескольких лет. Шоу при этом привлекало к себе столько зрителей, что мест на парковке просто не оставалось. Однако на парковке перед ныне пустующим торговым центром через дорогу от парка места оказалось более, чем достаточно. Таким образом, наземный переход вновь стал актуальным.
Ещё до официального открытия многие уфимцы высказывали свои сомнения о том, насколько практичны дизайнерские и архитектурные решения в парке. Одним из главных вопросов, волновавших тогда горожан, стал вопрос о том, как парк перенесет холодное время года, получится ли там гулять или же все засыплет сугробами. Ситуацию Mkset прокомментировали в городской администрации.
— Уборка снега и снежной наледи на территории парка культуры и отдыха «Кашкадан» как осуществлялась ранее, так и будет осуществляться в рамках текущего зимнего содержания. В первую очередь, будут уделено внимание пешеходной зоне, — заверили горожан в мэрии.
Сообщается также, что администрация парка и местные власти создадут условия для комфортного времяпровождения жителей. Более того в зимний период в парке будут проводиться различные мероприятия для жителей и гостей города. Анонсы о них можно будет увидеть в соцсетях.
Не менее важным для уфимцев стал вопрос о том, получится ли заниматься на территории парка зимними видами спорта. В мэрии сообщили, что возможность устройства в парке катка в настоящий момент находится на рассмотрении. При этом лыжные и пешие прогулки вокруг озера обещают сделать доступными в течение всего зимнего периода.
Что же до предстоящих новогодних праздников, — то в мэрии обещают, что в парке появится ледовый городок с новогодней елкой. Примечательно, что ранее Радий Хабиров неоднократно высказывался об убранстве города и республики в этот период. В частности глава Башкирии настоятельно рекомендовал руководителям муниципалитетов воздержаться от покупки дорогостоящей иллюминации и прочих праздничных атрибутов. Несмотря на запрет, отдельные муниципалитеты все же проводят дорогостоящие закупки горок и елей. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
За пять месяцев с момента технического открытия радикальных изменений в парке не произошло. Он действительно стал более комфортным, обзавелся парой знаковых черт и, главное, очень полюбился жителям города. Остается запастись терпением, чтобы увидеть, как «Кашкадан» преобразится с наступлением зимы. Останется ли парк таким же популярным в зимнее время или же народная тропа к нему зарастет, оказавшись погребенной под сугробами, — узнаем уже в ближайшее время.