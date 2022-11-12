Куница-гигант, урны и курай: каким стал парк «Кашкадан» в Уфе и что ждет его зимой

До реконструкции в парке было множество палаток и кафе, где продавалось все: от шаурмы и сахарной ваты до вертолетов на радиоуправлении. Все они разительно отличались друг от друга своим внешним видом — какие-то из них имели вид по-настоящему устрашающий. Старожилы района здесь, вероятно, вспомнят монструозного вида ресторан-корабль, который в течение нескольких лет стоял закрытым на одном из склонов. Теперь же дизайн всего общепита и торговых точек в парке выполнен в едином стиле. Примечательно, что практически на каждом из них появился цветок курая — символ республики.