Кортизол, адреналин, «Салават» и «Авангард». Омичи преуспели в драматичном матче

Для таких игр и существует штамп "такими матчами можно рекламировать КХЛ". Если для кого-то поход на хоккей стал первым в жизни, то едва ли станет последним.
Эффектные голы на высоких скоростях, игра без средней зоны, удаления в переломных сменах, судейские совещания, догонялки на табло, быстрые шайбы, еще и закончилось все только в буллитах.
После такого есть хорошие шансы продолжить серию домашних игр с хорошей посещаемостью. "Уфа-Арену" вновь посетили более 7200 человек - в четвертый подряд раз.
Посещаемость домашних игр "СЮ" 22/23:
Две умеющие эффектно играть команды с приличными исполнителями выдали шоу. Таких игр должно быть больше, большой хоккей существует для зрителей, иначе в нем нет смысла.
КХЛ постепенно становится более равной и в идеале в каждой команде должен поддерживаться солидный уровень мастерства - необязательно за счет состоявшихся звезд. Тогда подобные концерты будут чаще.
"Авангард" за несколько месяцев дважды сменил главных тренеров: Боб Хартли оставил пост после плей-офф, а Дмитрий Рябыкин был уволен 10 октября. Сейчас с Михаилом Кравецом у "ястребов" шесть побед подряд.
Эта команда вполне отличается от той, что была у Боба. Весной клуб вынужденно обновил легионерский состав и вратарскую бригаду. Последний рубеж все еще не внушает уверенности, так что решать надо в поле.
Гости перебросали уфимцев 15-4 в первом периоде, проведя при этом на 87 секунд в чужой зоне меньше. Несколько раз бросали слева в касание, учитывая, что Илья Ежов играет левым хватом.
Нередко "ястребы" выходили из своей зоны не прямолинейно, на чужой синей линии могли ждать паса двое или трое нападающих. В обводке накоротке проявлялось мастерство.
В конце, когда они проигрывали 3:2 после 32-секундного залпа двумя голами "Салавата", они сумели собраться и выдать мощный бросковый отрезок благодаря организованному вбросу шайбы в зону и быстрому ее перемещению.
При этом они практически не использовали вброс до этого в третьем периоде и в принципе меньше владели инициативой. Это был именно финальный штурм, в котором особенно проявили себя первое и третье звенья.
В результате один из лучших центров КХЛ Корбэн Найт сумел сравнять счет за 101 секунду до окончания основного времени. Уфимцы оставили ему опасно много пространства перед воротами.
При этом хозяев не обвинить в завале начального отрезка, ведь количество не гарантирует качество.
Когда «Салават» остался в пятиминутном меньшинстве, то доказал, что может противостоять лучшему большинству лиги: и выводили, и сравняли состав.
Что касается времени в атаке, то в итоге уфимцы превзошли соперника по хронометражу: 16:46 против 11:48. Однако удельное соотношение бросков по воротам за минуту у гостей лучше примерно на полтора броска.
В некотором смысле это предсказуемо — Хартли ушел, но уважение к блокшотам осталось и многие попытки — более 60% — вовсе не доходили до створа ворот Василия Демченко.
|СЮ
|Авангард
|Δ
|Corsi for (CF)
|61
|74
|-13
|CF, %
|45,19%
|54,81%
|-9.63%
|Голы 5 на 5
|3
|3
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|17
|31
|-14
|PDO, %
|107.97%
|92.03%
|15.94%
|Броски мимо створа
|40
|29
|11
|БВ вообще
|23
|34
|-11
|Доля БВ в общем числе бросков
|36.51%
|53.97%
|-17.46%
|БВ за минуту в атаке
|1.37
|2.88
|-1.51
|Блокшоты за минуту в защите
|1.19
|0.95
|0.23
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|0
|3
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|5
|7
|-2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|5
|3
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|3
|2
|1
|БВ первой тройки
|6
|9
|-3
|БВ защитников
|13
|16
|-3
|Пробросы 5 на 5
|5
|2
|3
|ВВбр после пробросов
|3
|4
|-1
|Вход 5 на 5
|26
|13
|13
|Брак при входе 5 на 5
|25
|19
|6
|Эффективные попытки входа, %
|50.98%
|40.63%
|10.36%
|Вброс 5 на 5
|3
|11
|-8
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|14
|-7
|Эффективные попытки вброса, %
|30,00%
|44,00%
|-14.00%
|Использование входа 5 на 5, %
|83,61%
|56,14%
|27.47%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|36
|-10
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|68
|87
|-19
|Эффективные смены в атаке, %
|38,24%
|41,38%
|-3.14%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|10
|3
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25,49%
|31,25%
|-5.76%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|4
|-4
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|16,00%
|-16.00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|13
|18
|-5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,83%
|14,63%
|-0.80%
В прошлом абзаце имя вратаря уточняется не просто так — по ходу буллитной серии тренерский штаб гостей внезапно заменил Демченко на 21-летнего Андрея Мишурова — так состоялось его четвертое в карьере появление на льду КХЛ.
Мишурова не пробили Егор Сучков, Глеб Кузьмин и Данил Алалыкин, а Демченко до этого пропустил от Николая Кулемина и Данила Аймурзина. Омичи сделали камбэк и по буллитам тоже.
К чести «юлаевцев», на сей раз никого не упрекнуть в излишней простоте попыток, плюс Виктор Козлов несколько разбавил список исполнителей, видимо, заметив, что Александр Хмелевский (вернулся после болезни) и Иван Дроздов не забрасывают.
Матч «зелено-белых» не получился ужасным. Мы видели, как тренеры выпускают тройки не по порядку, выбирая выгодное наложение. В первом и третьем периодах были попытки бросков с подставлением — метод обхода блокировок.
Было достаточно подкидок верхом из своей зоны — быть может, пробовали все еще новый для хоккея способ отрезать соперника. Сразу же после первой пропущенной заработали большинство. Надежно отыграли в меньшинстве (шесть раз вывели шайбу).
На 7-8 минутах не только закрыли соперника в его зоне, но и успели сыграть первыми тремя тройками. И, конечно, порадовали народ красивыми голами: в первых двух случаях зарешал пас, в третьем - дерзко и неожиданно бросил Павел Коледов.
Если провести опрос «Главное событие матча», то выиграет при этом другой вариант — автогол Михаила Науменкова. Спустя ровно шесть лет после другого автогола. Позже добавились 5+20 (спорные), а в самом начале игры защитник еще и неудачно упал у борта.
Номер 33 провел ужасный матч, такой врагу не пожелаешь — закинуть шайбу в собственные ворота против принципиального соперника, потом еще и удалиться до конца.
Но неправильно будет травить Михаила, требовать его увольнения и штурмовать его соцсети. Плохой матч? Еще какой. Но он не отменяет той пользы, которую Науменков приносит команде.
Клуб отреагировал правильно: партнеры и тренер публично поддержали, вышло видео с персональными хайлайтами сезона. Кто-то думает, что в адекватном и нацеленном на Кубок Гагарина коллективе будут рычать на одноклубника и тыкать пальцем?
У давнего напарника Науменкова, Павла Коледова, тоже был плохой сезон, когда он забил два автогола, а вдобавок по соцсетям разлетелась Сторис, где он гулял в ночном клубе во время выездной серии.
Тогда защитник практически перестал вести личную страницу и даже убрал с нее аватарку. Но он же не разучился играть в хоккей и постепенно вышел в коллективе на ведущие роли.
Науменков не Виктор Хедман, не Чарли Макэвой, не Кейл Макар, он важный для современного «СЮ» защитник, который провел конкретно одну плохую игру (в которой был и голевой пас, не забудьте) — не больше и не меньше.
Большой плюс современного «СЮ» — команда не разваливается после проигрышей. На данный момент «юлаевцы» все еще возглавляют Восток и, что ценнее, 13 подряд игр набирают очки.
Формально это третье поражение за пять игр, снова буллитное. При этом непохоже, что «зелено-белым» надо прямо кардинально менять игровую философию — скорее, лучше начинать матчи: забирать инициативу и быстро открывать счет.
Нападающий прокомментировал встречу с «Авангардом», голевой пас и нерегулярность попадания в заявку.
— Интересная игра и для нас, и, наверное, для болельщиков. Отрезками они где-то были лучше, отрезками мы. Три ключевых момента: удаления, мы вели 3:2 и большинство в овертайме. Надо было где-то потерпеть, забить. Всегда игра складывается из мелочей. Сегодня эти мелочи сыграли в пользу соперника.
— В первом и третьем периоде не шли в прессинг, ждали, пока «Авангард» сменится. Для чего это делалось? Хотели в своей зоне встретить?
— Нет, мы играем по заданию, выстраиваемся в средней зоне. Мы так всегда играем, по сути. Когда есть возможность — идем активно. Тогда, видимо, не было возможности.
— Во втором «Салават» стал значительно активнее, взял игру в свои руки. За счет чего прибавили?
— [Это] от правильных действий, друг другу помогали, обостряли. Мы стараемся всегда так. Иногда это получается, иногда нет. Такая игра.
— Довольно много бросков прошли мимо створа.
— «Авангард» хорошо блокирует броски. Кто бросал, старался мимо них довести шайбу до ворот.
— Что скажете о своей игре сегодня? У вас топовая передача.
— Передача как передача. Хорошо партнер открылся, забил. Нормально все, получаю удовольствие от игры. Это, прежде всего, моя любимая игра. Все хорошо, только проиграли — это плохо.
— Не всегда попадаете в состав, как на это смотрите?
— Мое дело — работать. Ничего страшного. Я от себя все делаю, все, что могу. Иногда что-то не получается, мне дают время подумать, проанализировать. Я на это смотрю с позитивной стороны. Я это время использую, чтобы стать лучше.
— Назовете игру самой быстрой и эмоциональной в сезоне?
— Много игр интересных было, сразу все и не вспомнишь. Одна из хороших и интересных — так можно сказать.
13 ноября 16:00. Салават Юлаев — Барыс
обратите внимание: игра начнется в 16:00, а не в 16:30