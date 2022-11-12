Кортизол, адреналин, «Салават» и «Авангард». Омичи преуспели в драматичном матче

— Интересная игра и для нас, и, наверное, для болельщиков. Отрезками они где-то были лучше, отрезками мы. Три ключевых момента: удаления, мы вели 3:2 и большинство в овертайме. Надо было где-то потерпеть, забить. Всегда игра складывается из мелочей. Сегодня эти мелочи сыграли в пользу соперника.