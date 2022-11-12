Корпорация МСП: В РФ стартует программа «выращивани» поставщиков из числа МСП

Замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова подчеркнула выгодность этой программы не только для представителей малого и среднего бизнеса, получающего рынок сбыта и четкие ориентиры. Компании с госучастием в свою очередь будут обеспечены российской продукцией. Что касается государства, то его польза в технологическом развитии целых отраслей, в которых необходимо импортозамещение. Наконец, программа означает создание новых рабочих мест и соответствующие отчисления налогов и сборов. Заинтересованность в программе выразили РЖД, «Ростех» и другие корпорации.