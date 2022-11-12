Корпорация МСП: В РФ стартует программа «выращивани» поставщиков из числа МСП

Замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова подчеркнула выгодность этой программы не только для представителей малого и среднего бизнеса, получающего рынок сбыта и четкие ориентиры. Компании с госучастием в свою очередь будут обеспечены российской продукцией. Что касается государства, то его польза в технологическом развитии целых отраслей, в которых необходимо импортозамещение. Наконец, программа означает создание новых рабочих мест и соответствующие отчисления налогов и сборов. Заинтересованность в программе выразили РЖД, «Ростех» и другие корпорации.
Изменения в законодательстве дают возможность заключать долгосрочные офсетные контракты в рамках 223-ФЗ по программе «выращивания». Оператором обеих программ является Корпорация МСП, сообщает ria.ru.
Директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что офсетные договоры позволят привлекать представителей малого и среднего бизнеса в качестве инвесторов, за собственные или привлеченные средства создающих необходимые производства. Госкомпании при этом обязуются несколько лет закупать товары именно у поставщика, с которым заключен офсетный договор. Сейчас ведется работа с заказчиками для определения их потребностей.
Исаевич напомнил, что запустить механизм офсетных договоров поручил Владимир Путин на ПМЭФ-2022.
Госкомпании по программе «выращивания» будут создавать программы поддержки МСП, номенклатуру товаров и услуг. При участии Корпорации МСП будет проведен отбор, победителям которого разработают индивидуальные карты развития.
На цифровой платформе МСП.РФ уже размещены запросы 27 крупнейших заказчиков. Предварительно на участие в пилотных проектах было подано 127 заявок от 59 субъектов МСП из 26 регионов.