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Корпорация МСП: В РФ стартует программа «выращивани» поставщиков из числа МСП

Сегодня, 07:39
Фото: pxhere.com
12 ноября начнут действовать поправки к закону, в рамках которых компании с государственным участием смогут «выращивать» поставщиков из представителей МСП. Программа позволит оказывать МСП-поставщикам финансовую, юридическую и прочую помощь.

Замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова подчеркнула выгодность этой программы не только для представителей малого и среднего бизнеса, получающего рынок сбыта и четкие ориентиры.  Компании с госучастием в свою очередь будут обеспечены российской продукцией. Что касается государства, то его польза в технологическом  развитии целых отраслей, в которых необходимо импортозамещение. Наконец, программа означает создание новых рабочих мест и соответствующие отчисления налогов и сборов. Заинтересованность в программе выразили РЖД, «Ростех» и другие корпорации.

Изменения в законодательстве дают возможность заключать долгосрочные офсетные контракты в рамках 223-ФЗ по программе «выращивания». Оператором обеих программ является Корпорация МСП, сообщает ria.ru.

Директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что офсетные договоры позволят привлекать представителей малого и среднего бизнеса в качестве инвесторов, за собственные или привлеченные средства создающих необходимые производства. Госкомпании при этом обязуются несколько лет закупать товары именно у поставщика, с которым заключен офсетный договор. Сейчас ведется работа с заказчиками для определения их потребностей.

Исаевич напомнил, что запустить механизм офсетных договоров поручил Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

Госкомпании по программе «выращивания» будут создавать программы поддержки МСП, номенклатуру товаров и услуг. При участии Корпорации МСП будет проведен отбор, победителям которого разработают индивидуальные карты развития. 

На цифровой платформе МСП.РФ уже размещены запросы 27 крупнейших заказчиков. Предварительно на участие в пилотных проектах было подано 127 заявок от 59 субъектов МСП из 26 регионов.

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