Депутаты Башкирии намерены освободить от уплаты транспортного налога участников СВО

Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому участники специальной военной операции или члены их семей (супруга или родители) будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год.
Как уточняет пресс-служба Курултая Башкирии, льгота будет распространяться только на одно транспортное средство на выбор. Отмечается, что это могут быть легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, при этом мощность двигателя и возраст транспорта значения не имеют.