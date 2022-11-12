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Депутаты Башкирии намерены освободить от уплаты транспортного налога участников СВО

Сегодня, 04:38
Фото: 1MI
Для реализации законопроекта потребуется около 100 миллионов рублей бюджетных средств.

Парламент Башкирии рассмотрит законопроект, согласно которому участники специальной военной операции или члены их семей (супруга или родители) будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год.

Как уточняет пресс-служба Курултая Башкирии, льгота будет распространяться только на одно транспортное средство на выбор. Отмечается, что это могут быть легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, при этом мощность двигателя и возраст транспорта значения не имеют.

#Элина Сайфранова
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