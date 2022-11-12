Депутаты Башкирии намерены освободить от уплаты транспортного налога участников СВО

Как уточняет пресс-служба Курултая Башкирии, льгота будет распространяться только на одно транспортное средство на выбор. Отмечается, что это могут быть легковушки и грузовые автомобили, а также на мотоциклы, мотороллеры и другие машины, при этом мощность двигателя и возраст транспорта значения не имеют.