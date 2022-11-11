Жители Башкирии в три раза чаще стали оформлять ипотеку

Всего с начала этого года жители Башкирии оформили в Сбере ипотечных кредитов на сумму 60,5 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме составляет 25%.
Интересно, что жители республики так же активно покупают квартиры в ипотеку, как и жители Уфы. За 9 месяцев 2022 года из всех выданных жилищных кредитов 51,2% приходится на жителей столицы Башкортостана.
— В третьем квартале мы наблюдали устойчивый рост темпов ипотечного кредитования. И если во втором квартале основной интерес заемщиков был сосредоточен на программах с господдержкой, то сейчас мы видим увеличение доли сделок со вторичным жильем. Это говорит о стабилизации рынка жилой недвижимости, который в этом году пережил несколько значительных колебаний покупательского спроса. Показатели октября также подтверждают укрепление этого тренда, — прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
— Взять ипотеку в Сбере сегодня — просто и выгодно. Просто, потому что банк и Домклик разработали целый ряд сервисов, благодаря которым выбрать жилье, приобрести недвижимость, провести электронную регистрацию можно в большинстве случаев удаленно с минимальными выездами в банк. В среднем цикл приобретения первичного жилья занимает неделю, вторичного — около трех недель. Что касается выгоды, то у Сбера есть собственные интересные программы под каждый запрос клиента, а те, кто пользуются сервисами Домклик, получают дополнительные скидки. А 11–12 ноября в рамках Зеленого дня будут действовать специальные скидки на ипотеку и недвижимость, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Зелёный день Сбер проводит уже пятый год подряд. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.