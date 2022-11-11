Жители Башкирии в три раза чаще стали оформлять ипотеку

— Взять ипотеку в Сбере сегодня — просто и выгодно. Просто, потому что банк и Домклик разработали целый ряд сервисов, благодаря которым выбрать жилье, приобрести недвижимость, провести электронную регистрацию можно в большинстве случаев удаленно с минимальными выездами в банк. В среднем цикл приобретения первичного жилья занимает неделю, вторичного — около трех недель. Что касается выгоды, то у Сбера есть собственные интересные программы под каждый запрос клиента, а те, кто пользуются сервисами Домклик, получают дополнительные скидки. А 11–12 ноября в рамках Зеленого дня будут действовать специальные скидки на ипотеку и недвижимость, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.