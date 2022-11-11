В УУНТ объяснили причину неработающих столовых после жалоб родителей студентов

В новом Уфимском университете науки и технологий объяснили причину по которой все столовые и буфеты уже бывшего авиационного университета оказались закрытыми. Причиной оказалось именно слияние БашГУ и УГАТУ в один вуз.
– На данный момент столовые и пункты питания для обучающихся и сотрудников в помещениях учебных корпусов бывшего УГАТУ передаются в собственность Уфимского университета науки и технологий – пояснили Mkset в пресс-службе УУНТ.
В пресс-службе вуза дополнительно сообщили, что на период пока столовые будут закрыты в вузе уже организованы точки питания, где оборудованы условия для разогрева еды, принесенной студентами самостоятельно, а также реализовывается готовая продукция.
– Сегодня в четырех корпусах Уфимского университета науки и технологий ( Карла Маркса 12/2, Карла Маркса 12/5, Карла Маркса 12/6, Карла Маркса 12/8) открылись четыре буфета в режиме самостоятельного приема пищи, где установлены водонагреватели, микроволновые печи и чайники. Уже на следующей неделе должны запустить питание собственными силами университета, без арендаторов – пресс-служба УУНТ.
Напомним, 9 ноября на странице Радия Хабирова мама одного из студентов, до 1 ноября еще УГАТУ, а теперь уже УУНТ, пожаловалась на то, что учащиеся могут по 6 пар провести в вузе не имея возможности поесть не покидая студгородок.