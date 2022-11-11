В УУНТ объяснили причину неработающих столовых после жалоб родителей студентов

Напомним, 9 ноября на странице Радия Хабирова мама одного из студентов, до 1 ноября еще УГАТУ, а теперь уже УУНТ, пожаловалась на то, что учащиеся могут по 6 пар провести в вузе не имея возможности поесть не покидая студгородок.