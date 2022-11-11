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В УУНТ объяснили причину неработающих столовых после жалоб родителей студентов

Вчера, 11:10
Фото: 1MI

В УУНТ установили точки питания после жалоб на неработающие столовые экс-УГАТУ

Уже на следующей неделе планируется запустить в вузе питание силами университета и без арендаторов, рассказали Mkset в пресс-службе УУНТ.

В новом Уфимском университете науки и технологий объяснили причину по которой все столовые и буфеты уже бывшего авиационного университета оказались закрытыми. Причиной оказалось именно слияние БашГУ и УГАТУ в один вуз.

– На данный момент столовые и пункты питания для обучающихся и сотрудников в помещениях учебных корпусов бывшего УГАТУ передаются в собственность Уфимского университета науки и технологий – пояснили Mkset в пресс-службе УУНТ.

В пресс-службе вуза дополнительно сообщили, что на период пока столовые будут закрыты в вузе уже организованы точки питания, где оборудованы условия для разогрева еды, принесенной студентами самостоятельно, а также реализовывается готовая продукция. 

– Сегодня в четырех корпусах Уфимского университета науки и технологий ( Карла Маркса 12/2, Карла Маркса 12/5, Карла Маркса 12/6, Карла Маркса 12/8)  открылись четыре буфета в режиме самостоятельного приема пищи, где установлены водонагреватели, микроволновые печи и чайники. Уже на следующей неделе должны запустить питание собственными силами университета,  без арендаторов – пресс-служба УУНТ.

Напомним, 9 ноября на странице Радия Хабирова мама одного из студентов, до 1 ноября еще УГАТУ, а теперь уже УУНТ, пожаловалась на то, что учащиеся могут по 6 пар провести в вузе не имея возможности поесть не покидая студгородок. 

Голодный УУНТ: Хабирову пожаловались на большую проблему в новом университете
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#Город#Ирина Деревянчук
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