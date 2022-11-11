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В Уфе из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали посетителей торгового центра

Вчера, 15:06
Фото: телеграм-канал @BashDTP

В Уфе проходит эвакуация торгового центра «Экватор» на улице Ленина

О эвакуации сообщают очевидцы в социальных сетях 11 ноября

В Уфе второй раз за неделю проходит эвакуация в крупных торговых центрах. На этот раз очевидцы сообщают, что в торговом центре «Экватор», расположенного рядом с парком Якутова, эвакуируют посетителей и работников. На входе в ТЦ стоит вооруженный сотрудник «Росгвардии».

Mkset запросил комментарий по поводу эвакуации в мэрии Уфы, где пояснили, что по сообщению служб, на телефон ТЦ «Экватор» поступило сообщение о минировании. Службы направлены к месту, отрабатывают пр алгоритму. Информация уточняется.

Напомним, в минувшую среду в Уфе проходила эвакуация в СТЦ «Мега». Как стало известно из комментария мэрии Уфы эвакуировали «Мегу» из-за поступивших на экстренный номер 112 сообщений об угрозе теракта.

#Ирина Деревянчук
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