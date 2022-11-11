В Уфе из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали посетителей торгового центра

В Уфе второй раз за неделю проходит эвакуация в крупных торговых центрах. На этот раз очевидцы сообщают, что в торговом центре «Экватор», расположенного рядом с парком Якутова, эвакуируют посетителей и работников. На входе в ТЦ стоит вооруженный сотрудник «Росгвардии».
Mkset запросил комментарий по поводу эвакуации в мэрии Уфы, где пояснили, что по сообщению служб, на телефон ТЦ «Экватор» поступило сообщение о минировании. Службы направлены к месту, отрабатывают пр алгоритму. Информация уточняется.
Напомним, в минувшую среду в Уфе проходила эвакуация в СТЦ «Мега». Как стало известно из комментария мэрии Уфы эвакуировали «Мегу» из-за поступивших на экстренный номер 112 сообщений об угрозе теракта.