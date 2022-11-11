В Уфе из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали посетителей торгового центра

В Уфе второй раз за неделю проходит эвакуация в крупных торговых центрах. На этот раз очевидцы сообщают, что в торговом центре «Экватор», расположенного рядом с парком Якутова, эвакуируют посетителей и работников. На входе в ТЦ стоит вооруженный сотрудник «Росгвардии».