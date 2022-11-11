В Уфе для нужд города изымут дом с земельным участком в Ленинском районе города

Жилой дом на улице Береговой в Уфе, а также прилегающий к нему земельный участок изымут для нужд городской администрации. Соответствующее постановление вышло ранее за подписью мэра Ратмира Мавлиева.
Сообщается, что жильцам дома №55 предоставят благоустроенное жилье по договорам социального найма. Мероприятия по сносу и расселению осуществит администрация Ленинского района.
Отметим, что ранее для нужд администрации в Уфе был изъят ряд жилых домов в Ленинском, Кировском и Калининском районах города. Освободившиеся после изъятия территории планируется использовать для создания новых объектов городской инфраструктуры либо коммерческих проектов.
Также в мае этого года стало известно, что под снос отправятся несколько домов в микрорайоне Затон. В частности для нужд города изымут дома на улицах Пожарского, Судоремонтной, Союзной, Ахметова, а также в Запорожском переулке.