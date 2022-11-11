В Страховом Доме ВСК назвали причины медленного развития рынка киберстрахования

Как считает генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, в России развитие этого направления тормозится рядом факторов. Об этом информирует newsnn.ru.
Среди них Тарновский назвал отсутствие специалистов узкого профиля по оценке киберрисков, невысокий спрос у представителей малого и среднего бизнеса на соответствующие страховые программы, а также недостаточно эффективную законодательную базу для регулирования последствий киберпреступлений. Тарновский рассказал об этом, выступая на пленарной сессии FINOPOLIS 2022 «Границы кибербезопасности: есть ли они?».
На данный момент в отрасли не существует универсальных специалистов с навыками андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Решить проблему поможет создание учебного заведения, занимающегося, в частности, подготовкой специалистов по оценке киберрисков.
Вторым направлением развития сегмента страховой защиты от цифровых мошенников считают аудит киберрисков. На данный момент представители малого и среднего бизнеса уделяют мало внимания проблеме, а крупные компании склонны недооценивать последствия киберпреступлений. При этом диапазон методик кибермошенников намного шире числа инструментов для защиты от преступлений. Поэтому предпринимателям нужно своевременно оценивать слабые и сильные стороны своего бизнеса с точки зрения направлений цифровых атак злоумышленников.
Кроме того, содействовать развитию рынка киберстрахования может совершенствование законодательства в плане ответственности компаний за утечку персональных данных. Сегодня средний штраф за подобные деяния составляет всего 60 тыс. рублей.
При разработке программы страхования киберрисков страховщикам надо учитывать множество факторов: оценку системы информационной безопасности организации, уровень зрелости IT-процессов компании, численность специалистов, занятых в области информационной безопасности, объем вложений в цифровую защиту и сложность IT-инфраструктуры.