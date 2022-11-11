В Страховом Доме ВСК назвали причины медленного развития рынка киберстрахования

Среди них Тарновский назвал отсутствие специалистов узкого профиля по оценке киберрисков, невысокий спрос у представителей малого и среднего бизнеса на соответствующие страховые программы, а также недостаточно эффективную законодательную базу для регулирования последствий киберпреступлений. Тарновский рассказал об этом, выступая на пленарной сессии FINOPOLIS 2022 «Границы кибербезопасности: есть ли они?».