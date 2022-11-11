В Башкирии школьников кормили странными продуктами

По ее итогам изъяли пять килограммов сомнительной «маслоподобной продукции неизвестного происхождения».
Специалисты установили, что весовое сливочное масло произведено с нарушением техрегламентов. Документов, подтверждающих его качество и безопасность, в школе не нашлось.
Как сообщал Mkset, ранее у Роспотребнадзора также возникли претензии к школьной столовой в селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района. В пищеблоке этого учреждения не соблюдались нормы СанПина: например, там готовили из сырых продуктов, а не из полуфабрикатов. Пищеблок закрыли на 90 дней.