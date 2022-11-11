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В Башкирии школьников кормили странными продуктами

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI

Роспотребназор изъял фальсифицированное масло из школьной столовой в Башкирии

Санитарные врачи провели проверку в школе села Старый Курдым Татышлинского района.

По ее итогам изъяли пять килограммов сомнительной «маслоподобной продукции неизвестного происхождения».

Специалисты установили, что весовое сливочное масло произведено с нарушением техрегламентов. Документов, подтверждающих его качество и безопасность, в школе не нашлось.

Как сообщал Mkset, ранее у Роспотребнадзора также возникли претензии к школьной столовой в селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района. В пищеблоке этого учреждения не соблюдались нормы СанПина: например, там готовили из сырых продуктов, а не из полуфабрикатов. Пищеблок закрыли на 90 дней.

 

#Наталья Балыкова#Общество#2
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