В Башкирии школьников кормили странными продуктами

Как сообщал Mkset, ранее у Роспотребнадзора также возникли претензии к школьной столовой в селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района. В пищеблоке этого учреждения не соблюдались нормы СанПина: например, там готовили из сырых продуктов, а не из полуфабрикатов. Пищеблок закрыли на 90 дней.