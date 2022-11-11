В Башкирии открыт конкурс на лучший проект памятника лошади на набережной Белой в Уфе

В скором времени набережную реки Белой украсит конный памятник, а именно памятник башкирской лошади. Однако как будет выглядеть эта скульптура – открытый вопрос, так как конкурс на лучший проект конкурса еще только стартовал, а принять в нем участие могут все желающие.