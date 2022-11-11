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В Башкирии открыт конкурс на лучший проект памятника лошади на набережной Белой в Уфе

Вчера, 11:30
Фото: ufacity.info
О начале конкурса сообщил его организатор – министерство культуры Башкирии 11 ноября.

В скором времени набережную реки Белой украсит конный памятник, а именно памятник башкирской лошади. Однако как будет выглядеть эта скульптура – открытый вопрос, так как конкурс на лучший проект конкурса еще только стартовал, а принять в нем участие могут все желающие.

Проекты памятника с такими сопроводительными материалами как пояснительные записки и расчеты будущих затрат необходимо направить в Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова по адресу в Уфе – улица Гоголя, 27. Принимаются заявки до 1 марта следующего года.

#Ирина Деревянчук#Город#Общество
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