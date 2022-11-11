В Башкирии бездомные собаки загрызли ребенка: следователи назвали виновного

Экс-главу Сафаровского сельсовета приговорили к полутора годам условного срока с испытательным роком на два года. По версии следствия, из-за его халатности четырёхлетний ребенок погиб в результате нападения бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Сообщается, что к мужчине с жалобами по поводу резко возросшей численности бездомных животных неоднократно обращались местные жители. Однако их жалобы были проигнорированы. В результате чего от нападения собак в апреле 2021 года погиб четырёхлетний мальчик — от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
При этом в ведомстве отмечают, что вопреки многочисленным обращениям граждан, глава сельсовета не предпринял действий для разрешения неблагоприятной ситуации с бездомными собаками.
— Обвиняемый самостоятельно и от возглавляемого им сельского поселения не направил заявки индивидуальному предпринимателю, занимающемуся по заключенному контракту отловом бродячих животных, — сообщили в ведомстве.
Суд признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 2 года 6 месяцев.
Однако данное решение намерены обжаловать в прокуратуре. По мнению ведомства, избранная судом мера пресечения «чрезмерно мягкая».