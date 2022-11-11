В Башкирии бездомные собаки загрызли ребенка: следователи назвали виновного

Сообщается, что к мужчине с жалобами по поводу резко возросшей численности бездомных животных неоднократно обращались местные жители. Однако их жалобы были проигнорированы. В результате чего от нападения собак в апреле 2021 года погиб четырёхлетний мальчик — от полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.